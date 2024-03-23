جومانا مراد: ردود الأفعال على «عتبات البهجة» أسعدتني

المصدر: القاهرة - عزة عبد الحميد

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تطل جومانا على جمهورها بشخصية «نعناعة» بطلة مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، الذي تظهر فيه بشخصية فتاة شعبية في دور مختلف عما قدمته من أدوار.

وقالت مراد: «ألعب في المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، شخصية فتاة شعبية لديها كشك ومتزوجة، كما أنها أخت كبيرة لفتاة تدعى فلة تؤدي دورها الفنانة هنادي مهنا ضمن أحداث العمل، وتمر العائلة الصغيرة بمعاناة وضيق ذات اليد في المعيشة بسبب ضغوطات الحياة».

وأوضحت جومانا، أن شخصيتها في العمل تشبه الكثير من الناس في الشارع، إضافة إلى أنها شخصية تجسدها للمرة الأولى بالرغم من أنها أدت دور فتاة الحي الشعبي من قبل وأغلب أدوارها شعبية، ما يجعلها دائماً تحاول تجسيد شخصيات مختلفة، خاصة أن العام الماضي جسدت شخصية شعبية في مسلسل بابا المجال رمضان الماضي، لذلك حاولت التنوع هذا العام في شخصية نعناعة حتى لا تشبه شخصية مراسي.

وعن تعاونها مع الفنان يحيى الفخراني، قالت إن العمل معه متعة كبيرة، لأنه مدرسة في المصداقية، مؤكدة أنها كانت محظوظة بالعمل والتصوير معه.

وأكدت جومانا مراد، أن العمل عندما يكون 15 حلقة يكون مريحاً أكثر، لكن في اعتقادها أن الجمهور في رمضان يفضل المسلسلات الـ30 حلقة أكثر، وذلك لأنهم يتابعونه طوال الشهر، لكن في تقديرها الشخصي فهي تحب الـ15 حلقة أكثر، لأنها تميل للسينما أكثر من الدراما.

وتابعت أن فكرة عرض الأعمال الرمضانية على المنصات الرقمية فكرة جميلة وتشعر المشاهد بالراحة، سواءً كان بسبب عدم وجود إعلانات أو فكرة مشاهدة الحلقات بشكل متواصل بدون انقطاع لأي سبب كان، إلا أنه كان في الوقت نفسه لا يمكن المقارنة بالعرض في التلفزيون، خاصة مع تعود المشاهد على الإعلانات في وسط عرض المسلسلات ليصبح ذلك طقساً من طقوس رمضان.

وأشارت جومانا مراد، إلى أنها تهتم بالنقد البناء، وأغلب النقد الذي يوجه لها هو نقد بناء، أما النقد الهدام فهو نقد لمجرد النقد، لذلك لا تعيره أي اهتمام.

كما أكدت أنها غير مهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها تساعد على توصيل أي شيء في أي وقت ومن أي مكان، لكن الصحافة لها دور آخر، ولا يمكن إلغاء ذلك، وهي مهمة جداً في حياة الفنان، لأنها تسلط الضوء عليه وعلى أعماله، لتؤكد أن الصحافة لها مهمة في حياتها كفنانة.

وقالت جومانا مراد، إنها عندما تحصل على ردود أفعال إيجابية فإنها تحترم نفسها وجمهورها وتحترم فنها، لذلك تحاول أن تكون في أفضل حال طوال الوقت، ويسعدها ردود أفعال الناس، لكن لا يوجد شيء يرضيها، لأنها إن وصلت لمرحلة الرضا فهذا يعني لها الفشل، كما أن لديها صراعاً وتحدياً بينها وبين نفسها.