عائشة عبدالرحمن تطل على جمهورها بـ 3 أعمال رمضانية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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وسط زخم الأعمال الدرامية المحلية والخليجية التي ستزخر بها القنوات الفضائية في شهر رمضان الفضيل، ستطل الفنانة الإماراتية عائشة عبدالرحمن على جمهورها خلال 3 أعمال درامية، والتي تتمثل بمشاركتها في المسلسل المحلي «وديمة وحليمة»، وستحل ضيفة شرف في مسلسل «بيت أبونا»، إلى جانب مشاركتها في مسلسل إذاعي، مؤكدة أن عطاءها الفني يقدر بـ39 عاماً، الأمر الذي يجعلها لا توافق على المشاركة في أي عمل فني ما لم يحمل رسالة سامية، وأهدافاً وقضايا تخدم المجتمع.

ومن جانب آخر تعتبر عائشة عبدالرحمن فنانة قريبة من القلب، بعفويتها في الحديث، وابتسامتها التي لا تفارق محياها، وشخصيتها الإنسانية، وأخلاقها وتواضعها وقربها من الناس، حيث أكدت أن لكل فنان أسلوبه الذي يميزه عن غيره وذلك في عالم زاخر بالفن والفنانين. وتطرقت لعدد من المحاور، لاسيما جديدها في الموسم الرمضاني المقبل، وتفاصيل أخرى ذات علاقة بمشاركاتها الفنية.

مشاهدة عالية

وفي هذا الإطار، قالت الفنانة عائشة عبدالرحمن لـ «البيان»: «سعيدة جداً لأنني سألتقي جمهوري في شهر رمضان المبارك وذلك من خلال مسلسل «وديمة وحليمة»، والذي حقق في مواسمه الماضية نسبة مشاهدة عالية، بل ونجح في أن يتربع على عرش قلوب المشاهدين، وأؤكد للمشاهدين أن المسلسل في موسمه الجديد لا يعاني عقدة التكرار أبداً، إذ يحفل بالتجديد والتشويق والمفاجآت الكثيرة، وسأحل ضيفة شرف في مسلسل «بيت أبونا»، ولي أيضاً مشاركة جميلة عبر مسلسل درامي إذاعي، وفي المقابل ليست لي أي مشاركات في أعمال درامية خليجية، لأنني وصلت لمستوى من العطاء والخبرة الفنية التي تجعلني أرفض المشاركة في أي عمل لمجرد المشاركة، ما لم يحفل بمضمون جيد ورسالة». وأضافت: «كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأنني فرضت نفسي ولله الحمد في الوسط الفني وحققت نجومية كبيرة.

أبعاد فكرية

من جانب آخر، أكدت الفنانة عائشة عبدالرحمن، أنها راضية عن أجرها الفني، وعن الأدوار الفنية التي تعرض عليها وتقوم بتجسيدها باقتدار.

وقالت: «ليس من باب الغرور إن أوضحت أنه لا يوجد من ينافسني، فأنا الفنانة الوحيدة التي أتفنن في تجسيد الشخصيات التي تعرض علي، طبعاً بعد الموافقة عليها من قبلي، بمعنى أتعايش الشخصية، وأنقل للمشاهد ذلك، لاسيما الجانب النفسي للشخصية التي أقوم بتجسيدها، إلى جانب الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية».

وأشارت الفنانة عائشة عبدالرحمن، إلى أنها ترفض إجراء عمليات التجميل التي من شأنها أن تُغير من شكل الفنانة عموماً. وأوضحت أنه من حق المشاهد على الفنانة بأن يشهد معها مراحلها العمرية. وابتسمت قائلة: «اعتقد بأنه لا بأس بقليل من رتوش التجميل».

أزمة نصوص

وعلى الرغم من ارتقاء الدراما المحلية، أكدت الفنانة عائشة عبدالرحمن ضرورة أن تزخر الساحة الفنية الإماراتية بمزيد من كُتّاب النص الدرامي أو ما يسمى السيناريو. وأضافت: «نعم نحتاج إلى مزيد من مؤلفي النص الدرامي، ما يرسخ حضور الدراما المحلية من حيث الكم والنوع، ومن الضروري أن تكون النصوص المقدمة ذات مضمون استثنائي، تحمل أفكاراً وحاجات ومتطلبات اجتماعية كقضايا محلية وغيرها».