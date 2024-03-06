مؤسس "صخر".. من هو محمد الشارخ رائد البرمجة العربي؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، الذي وافاه الأجل اليوم في الكويت، أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب، عبر شركة «صخر» لبرامج الحاسب عام 1982.

وُلد محمد عبد الرحمن الشارخ في عام 1942، نال البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

تولى الشارخ عدة مناصب في بلده من أبرزها؛ نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، وعضوية مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، كما أسس ورأَس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وعمل نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب.

للشارخ نشاط أدبي، ففي عام 1968 نشر قصته الأولى بعنوان «قيس وليلى»، وله ثلاث مجموعات قصصية منشورة.

شهرة الشارخ جاءت عبر "صخر" أول حاسب آليّ عربي، الذي رافقته حزمة من برامج الترجمة، أهمها برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث، وترجمتها للغة الإنجليزية، ثم برنامج التعرف الضوئي إلى الحروف العربية، وبرنامج «ترجم».

أسَّس الشارخ مشروع «كتاب في جريدة» عام 1997 بالتعاون مع «اليونيسكو»، وهو أحد المساهمين في تمويل «مركز دراسات الوحدة العربية»، و«المنظمة العربية للترجمة»، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس «معهد العالم العربي» في باريس.

وفي عام 2016، بدأ الشارخ في مشروعه الكبير «أرشيف الشارخ» للمجلات الأدبية والثَّقافية العربية وتحميلها على شبكة الإنترنت، وهو جهد استثنائي وكبير للحفاظ على جانب مهم من التراث الثقافي العربي وجعله متاحاً لملايين الباحثين والمثقفين العرب.

يحوي الأرشيف نسخاً من أمهات المجلات العربية القديمة والحديثة، إذ يبلغ عدد المجلات (272 مجلة)، عدد الأعداد فيها (15824 عدداً)، وعدد المقالات (325 ألفاً و625 مقالة)، وعدد الصفحات (أكثر من مليوني صفحة)، وعدد الكتاب (52 ألفاً و76 كاتباً عربياً وأجنبياً).