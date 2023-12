نجوم عرب وعالميون يحيون ليلة رأس السنة في دبي

المصدر: دبي - فادية هاني

تستقطب دبي كوكبة من مبدعي العالم، ليحيوا حفلات فنية متنوعة ويقدموا تجارب مذهلة تسعد الجمهور احتفالاً بقدوم العام الجديد 2024، وليستمتعوا بليلة رأس سنة عامرة بالمرح والمتعة.

ومن بين أبرز الفعاليات الفنية في ليلة رأس السنة الحفل الذي سيحييه الفنانون: جورج وسوف، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب في دبي فستيفال سيتي مول، حيث سيقدم «سلطان الطرب» العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: «أنت غيرهم»، و«قلب العاشق»، و«الصبر طيب» و«خسرت كل الناس على شانه»، وغيرها الكثير من الأغاني التي لاقت إعجاباً كبيراً من الجماهير.

بدورها ستقدم «شمس الأغنية اللبنانية والعربية» مجموعة من أغانيها المعاصرة والفلكلورية أيضاً مثل «على إيدك» و«بحلف لك» وغيرها.

أما شيرين عبدالوهاب فستقدم باقة من أغانيها التي عشقها الجمهور، منها: «أوقات يا دنيا»، و«قلب وراح»، و«قربني ليك»، وغيرها من الأغاني.

وسيكون جمهور دبي على موعد مع الأنغام الساحرة للموسيقار العربي عمر خيرت 29 الشهر الجاري في دبي أوبرا، احتفالاً بقدوم العام الجديد 2024.

وتستضيف دبي في ليلة رأس السنة الفنان المصري عمرو دياب، ومعه الثنائي الكوبي «جنتي دي زونا»، ليحيوا حفلاً فنياً في «ناموس»، الوجهة الشاطئية العصرية بدبي، وسيؤدي عمرو دياب الشهير بلقب «الهضبة»، وحامل رقم عالمي قياسي في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «تملي معاك» و«شكراً» والعشرات غيرها.

30 عازفاً

وتستضيف دبي في ليلة رأس السنة أمسية للنجم البريطاني العالمي «ستينغ»، لاستقبال العام 2024 في «أتلانتس، النخلة»، حيث يعيش الحضور أروع الأجواء الغنائية والترفيهية في واحدة من أرقى الوجهات في المدينة وعلى وقع الأنغام المباشرة للفرقة الموسيقية المكونة من 30 عازفاً، مع الاستمتاع بأشهى الأطباق التي يعدها أمهر الطهاة، ويتوج هذه السهرة النجم «ستينغ» بمجموعة من أشهر أغنياته.

ويحيي المغني الإنجليزي جون نيومان، في ليلة رأس السنة حفلاً فنياً في «جميرا بيتش ريزيدنس». واحتلت أغانيه المراتب الأولى عالمياً مثل Love Me Again وCall Your Name.

ويطل ليلة رأس السنة «سيباستيان إنغروسو»، أحد أبرز نجوم فرقة «هاوس مافيا» السويدية للموسيقى الإلكترونية، إذ سيحيي حفلاً فنياً في وجهة «تيرا سوليس» بدبي.