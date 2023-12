إد شيران يحط الرحال في دبي يناير المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

تستضيف دبي في 19 و20 يناير المقبل حفلاً فنياً للنجم العالمي إد شيران، ضمن جولته المحطمة للأرقام القياسية.

وبهذا يعود المغني وكاتب الأغاني صاحب الأرقام القياسية، إلى الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى دبي مرة أخرى، بعد آخر حفل قدمه هناك عام 2017.

ومن المفترض أن يستقبل الحفل المقدم بواسطة All Things Live الشرق الأوسط، بالشراكة مع AEG Presents، وبدعم من جدول فعاليات دبي وكوكا-كولا أرينا، أكثر من 60,000 متفرج، ليكون بهذا، أكبر حفل غنائي مشترك يقام في الهواء الطلق بمدينة دبي.

وصمم لهذا الحدث، مسرح دائري بتقنية حديثة، تستخدم لأول مرة في المنطقة، بحيث يتوسط المغني وفرقته خشبة المسرح، ويلتف حولهم الجمهور. ويتيح هذا التصميم الرؤية بشكل واضح من أي مكان في الحفل، وبهذا يتسنى للجميع متابعة أداء نجمهم المفضل والاستمتاع بالموسيقى الحية.

ومن المتوقع أن يؤدي شيران جميع أغانيه الشهيرة التي لاقت نجاحاً عالمياً واسعاً، بما في ذلك «Shape of You» و«Shivers» و«Bad Habits»، كما سيدعمه في كلتا الليلتين زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي اشتهر بأغانيه الناجحة، مثل «Dancing On My Own» و«Where Are You Now».