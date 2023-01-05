حفيدة العقاد تكشف حقيقة إزالة منزله

المصدر: البيان

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كشفت رشا العقاد، حفيدة الأديب المصري الراحل عباس محمود العقاد، حقيقة إخلاء مزل جدها بغرض إزالته.

وأوضحت أنه لم يصدر قرار رسمي من محافظة أسوان بإزالة المنزل، مشيرةً إلى أن لجنة من مديرية الإسكان عاينت المنزل قبل 4 أشهر وأوصت بترميمه.

وقالت، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري، إن اللجنة التي قامت بالمعاينة أشرف عليها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلا أن الملف ما زال معلقاً برغم تسليم أوراق ثبوت الملكية.

وأضافت أن التكلفة المادية لترميم المنزل مرتفعة، لافتةً إلى أنه يصعب على أسرة الأديب الراحل تحملها.

وتابعت أن أسرة الأديب الكبير حاولت ترميم الجزء الداخلي للمنزل، وهو ما توقف بعد وفاة عبد العزيز العقاد، ابن شقيق الأديب الراحل.

كان جدل كبير قد ثار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء متداولة عن قرار من الحكومة المصرية بإخلاء منزل العقاد بمسقط رأسه في أسوان جنوبي مصر تمهيداً لإزالته، وذلك بعد تقرير فني لكلية الهندسة بجامعة أسوان.

ويُعَدُّ المنزل من التراث المعماري المتميز ويخضع لوزارة الثقافة المصرية، وتم إنشاؤه بنظام الحوائط الحاملة عام 1948 على مساحة 220 متراً بشارع عباس فريد، ويتكون من دور أرضي وطابقين.