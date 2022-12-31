أوبرا دبي على موعد مع مكسيم غالكن

المصدر: دبي ـــ ريم الكمالي

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في الرابع من يناير المقبل 2023، يترقب جمهور أوبرا دبي حضور الفنان الشهير «مكسيم غالكن»، ليقدم عرضاً مذهلاً لمدة ساعتين، يقلد فيه مشاهير العالم بتوليفاته الذكية، ويغني أغانيه المباشرة، مع مونولوجات ساخرة يتناول فيها القضايا العالمية البارزة بأسلوب مدهش ومضحك، وقد تفاعل معه في تاريخه الفني جمهور واسع على مستوى العالم.

والمتتبع لمسيرة مقدمي برامج التلفزة الحيّة، يجدهم قلة حتى على مستوى العالم في حضورهم عروض المسرح المباشرة، فالمقدم هنا عليه أن يتميز بشخصية تجذب انتباه الناس وبشكل متواصل، بهدف إبعادهم عن حياتهم الواقعية وحتى الافتراضية، وهذا يتطلب شرطاً في غاية الأهمية، هو إتقانه اللغة الكوميدية العالية والممتدة بلا توقف خلال العرض، مع أسلوب حاضر بفن مرتجل والرد السريع المتمكن الجيد في معناه للضيوف المتفاعلين معه، هذه القدرات الفائقة والفريدة من نوعها في مقدم البرامج اتصف بها «مكسيم غالكن»، الذي ينحدر من عائلة مميزة، بدءاً من والدته ناتاليا جالكينا المرشحة للجائزة العلوم الفيزيائية والرياضية، وزوجته مغنية البوب، وتعمل في ذات المجال وحائزة على جائزة الدولة الروسية كمقدمة للبرامج التلفزيونية.

و«مكسيم غالكن» مواليد موسكو 1976م، بدأت موهبته تخرج لأسرته والمجتمع منذ المرحلة الابتدائية، يلعب على المسرح المدرسي أدواراً عدة، وقدم عروضاً للدمى، وقلد الأصوات المختلفة، لتتطور موهبته حتى التحق بالدكتوراه التي كانت أطروحته فيها حول ارتباط الأسلوب الشفهي بالنص المكتوب، قبل وبعد ترجمته، ليناقش أسلوب مسرحية «فاوست» الأسلوبية، وهي مسرحية تسعى إلى الكشف حول الجوهر الحقيقي، هل هو في محله أسلوبياً وكتابياً.

بعد ذلك توالت عروضه في المسارح الروسية والقصور والقاعات طوال الألفية الجديدة، ليحقق مجد الشهرة والثقة والكفاءة العالية، وعلى الرغم من موهبته العالية تصفه الصحف العالمية بأن له فرامل داخلية بشأن المزاح فلا يمكن المزاح معه إلا في مواضع ضرورية. هذا الفنان ذو الموهبة الفكاهية والذي أطلقت عليه الصحافة العالمية بأنه آتٍ من وراء الزمن ولا يمكن مقارنته بأحد في كوميديا الارتجال، بات الجميع على موعد معه في أوبرا دبي.