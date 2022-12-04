ما هو المرض الذي كان سبباً في وفاة مفيد فوزي ؟

المصدر: البيان

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رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وخلال الأيام الأخيرة من حياة مفيد فوزي ساءت حالته الصحية بسبب معاناته مع المرض وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وتدهورت صحة الإعلامي المصري الكبير، في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وشيّع العشرات جنازة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وفقا لموقع مصراوي.

انسداد القنوات المرارية

وبعد وفاة مفيد فوزي، نستعرض أسباب وأعراض وعلاج المرض الذي عانى منه، وهو انسداد القنوات المرارية، وفقا لموقع Medical news today.

أسباب انسداد القناة المرارية

تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعا لانسداد القناة الصفراوية ما يلي:

حصوات المرارة

تعد حصوات المرارة سببًا شائعًا لحدوث انسداد في القناة الصفراوية، يمكن أن تتشكل عندما يكون هناك خلل كيميائي في المرارة، إذا كانت كبيرة بما يكفي فقد تسد القناة الصفراوية لأنها تمر عبر النظام الصفراوي.

سرطان القناة الصفراوية أو سرطان البنكرياس

يشير سرطان القناة الصفراوية إلى جميع السرطانات التي تتطور داخل الجهاز الصفراوي، قد تسد الأورام الناتجة القناة الصفراوية، يمكن أن تتسبب سرطانات البنكرياس في انسداد القناة الصفراوية إذا دخل الورم إلى الأمعاء.

قد تنتشر السرطانات التي بدأت في أماكن أخرى من الجسم أيضًا إلى الجهاز الصفراوي حيث يمكن أن تسبب انسدادًا.

التعرض لإصابة

يمكن أن ينتج الانسداد أحيانًا عن إصابة تحدث أثناء إجراء طبي، مثل جراحة المرارة أو التنظير الداخلي .

عوامل خطر الإصابة بانسداد القناة المرارية

يمكن أن يؤدي وجود تاريخ لأي مما يلي إلى زيادة خطر انسداد القناة الصفراوية:

حصى في المرارة

سرطان البنكرياس

التهاب البنكرياس المزمن

الجراحة الحديثة

سرطان القنوات الصفراوية الأخير

إصابة في البطن

تناول الأدوية المثبطة للمناعة حيث يمكن أن يؤدي بعضها إلى التهابات تسد القناة الصفراوية

أعراض انسداد القناة المرارية

قد تظهر أعراض انسداد القناة الصفراوية فجأة أو قد يبدأ الشخص في ملاحظتها ببطء على مدار سنوات عديدة.

يمكن أن يكون الغثيان والقيء من الأعراض.

ترتبط بعض الأعراض بالانسداد مما يتسبب في ارتجاع الكبد وتسربها إلى مجرى الدم، البعض الآخر ناتج عن عدم قدرة القناة الصفراوية على توصيل العصارات الهضمية التي تحتاجها القناة الهضمية، هذا يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص بعض الدهون والفيتامينات بشكل صحيح.

عندما يكون البيليروبين غير قادر على دخول الصفراء فإنه يتراكم في الجسم ويمكن أن يسبب اليرقان أو الصفراء يحدث هذا عندما يتحول لون جلد الشخص وبياض عينيه إلى اللون الأصفر، يمكن أن يسبب نقص البيليروبين في الصفراء أيضًا لون البول الداكن والبراز الشاحب

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بانسداد القناة الصفراوية من:

- ألم في البطن عادة في الجانب الأيمن العلوي

- حمى

- تعرق ليلي

- استفراغ وغثيان

- التعب أو نقص الطاقة

- فقدان الوزن غير المقصود

- فقدان الشهية

مضاعفات انسداد القناة المرارية

إذا تُركت الحالة دون علاج يمكن أن يؤدي انسداد القناة الصفراوية إلى التهابات مهددة للحياة على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى أمراض الكبد المزمنة، مثل تليف الكبد الصفراوي .

إذا ظل "أنبوب التصريف" الموجود أسفل الكبد أو القناة الصفراوية المشتركة مسدودًا، فقد يؤدي تراكم البيليروبين في مجرى الدم إلى الإصابة باليرقان.

يمكن أن يؤدي هذا الانسداد أيضًا إلى عودة البكتيريا إلى الكبد مما قد يسبب عدوى شديدة تُعرف باسم التهاب الأقنية الصفراوية الصاعد.

إذا حدث الانسداد بين المرارة والقناة الصفراوية المشتركة فإن الشخص معرض لخطر الإصابة بالتهاب المرارة وهو التهاب يمكن أن يؤدي إلى عدوى شديدة أو تمزق المرارة، تتطلب كل من مضاعفات التهاب المرارة جراحة طارئة لإزالة المرارة.

علاج انسداد القناة المرارية

يهدف العلاج إلى تخفيف الانسداد ويعتمد على السبب الأساسي، يمكن للأطباء عادةً إزالة حصوات المرارة باستخدام منظار داخلي أثناء إجراء تصوير القنوات المرارية، ومع ذلك قد يظل بعض الأشخاص بحاجة إلى الجراحة.

قد يحتاج الشخص المصاب بأعراض شديدة أو متكررة إلى استئصال المرارة، هذا سيوقف مشكلة حصوات المرارة من التكرار.

إذا تبين أن السبب هو السرطان فقد تحتاج القنوات إلى الشد والتصريف، يقوم الأطباء بذلك إما باستخدام منظار داخلي أو عن طريق إدخال إبرة عبر الجلد، وبعد ذلك اتباع علاج السرطان مع مزيج من العلاج الكيميائي و العلاج الإشعاعي اعتمادا على نوعها وحجمها والمكان.

إذا كان شخص ما مصابًا بكيسات صفراوية فعادة ما يوصي الطبيب بإجراء جراحي لتصحيح المناطق المتضخمة في القنوات الصفراوية.