قبل أن يرحل.. بهذه الكلمات ودع الشيف أسامة السيد محبيه ومتابعيه

المصدر: البيان

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قبل أن توافيه المنية وانقطاعه عن عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ودع الشيف المصري الشهير أسامة السيد محبيه عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، قائلاً: «أحبائي... رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن».

وتوجه الشيف أسامة إلى محبيه قائلاً: «تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء، مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة».

واستذكر الراحل مع متابعيه في الفيسبوك الذكريات الأولى لانطلاقه في عالم الشهرة قائلاً: «منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانية. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم».

وكانت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد على الفيسبوك قد نعته صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ويُعد الشيف أسامة واحدًا من أشهر الطهاة في الوطن العربي، ويعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي والتغذية، ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، ولديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.