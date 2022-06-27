محمد عبده يغني باقة من روائعه في حفل بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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بالتصفيق الحار والهتاف، قابل الجمهور فنان العرب محمد عبده، لحظة ظهوره على المسرح، ليعبروا عن علاقة ود قديمة، حيث تسكن أغاني عبده في العديد من ذكرياتهم، ولحظات متنوعة المشاعر في حياتهم، ولهذا، جذبهم الإعلان عن حفلته التي نظمتها «إكس كالتشر»، وأقيمت مساء أول من أمس «السبت»، في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى، حيث تفاعل الجمهور العربي والخليجي مع غناء عبده، الذي استمر لأكثر من ساعتين.

مسيرة فنية

اختار الفنان محمد عبده أغنية «أنشودة المطر»، للشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب، وتميزت الأغنية بروعة الموسيقى والأداء، الذي عوّد عليه الفنان السعودي جمهوره، عبر مسيرته التي بدأت في عام 1961، ليتألق ويشتهر في الخليج والعالم العربي خلال السبعينيات من القرن الماضي، ويعرف بعد ذلك بـ «فنان العرب»، عندما أطلق عليه الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة هذا اللقب، خلال حفل أقامه في تونس في الثمانينيات.

وعبده، الذي غنى لكبار الشعراء والملحنين، أعاد الجمهور إلى دفء أغانيه القديمة، مثل أغنية «أبي أعتذر عن كل شي إلا الهوا»، وهي من كلمات الأمير الشاعر بدر عبد المحسن، وألحان الفنان السعودي عبد الرب إدريس، كما غنى «الرسايل»، وهي من أشعار عبد المحسن، وتتوالى الأغاني، ويتصاعد تفاعل الجمهور، حيث قادهم حماسهم دون اتفاق مسبق، لإشعال أضواء الهواتف النقالة، وتمايلوا بها، فبدت كالشموع التي تضيء القاعة شبه المعتمة.

تفاعل متجدد

الفنان محمد عبده، الذي غنى أيضاً «من بادي الوقت»، للأمير الشاعر خالد الفيصل، يرتكز على تاريخ فني طويل، لم يقتصر فيه على الغناء، فقد لحن خلال مسيرته لعدد من الفنانين الخليجيين والعرب، منهم أحلام، عبد الله رويشد، فلة الجزائرية، ماجد المهندس، نوال الكويتية وآخرون. وهذا الثراء الفني، يتجلى من خلال عبده بأكثر من طريقة، في كل مرة يغني بها، وهو ما سيجعل الحفل باقياً في ذاكرة الحضور، الذين عبّروا عنه بتفاعلهم معه بأكثر من طريقة، منها ترديد كلمات أغانيه.

واللافت أن هذا الحفل عُد الأول من نوعه، كونه وفر تجهيزات خاصة «لأصحاب الهمم» من ذوي الاحتياجات السمعية والصُم، حيث تمكنوا من الاستمتاع بالحفل من خلال ترجمة لغة الصم، وعدد من السترات المجهزة بتقنية تساعد على الشعور بالموسيقى. وكانت حفلة عبده، الأولى لـ «إكس كلتشر»، وهي شركة مقرها دولة الإمارات، التي وعدت بأن تقيم في الفترة القادمة مجموعة من الفعاليات لفنانين محليين وعالميين، على أن تقدم العروض في إمارات الدولة. كما ستجلب فعاليات «إكس كلتشر»، برنامجاً ثقافياً جديداً وغنياً إلى دولة الإمارات، مع محتوى شامل ومتنوع، يعكس مهمتها وقيمها.