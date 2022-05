سكتة قلبية تفقد الممثلة الكورية الجنوبية كانغ سو-يون الوعي

المصدر: يونهاب

فقدت الممثلة الكورية الجنوبية المخضرمة كانغ سو-يون وعيها يوم أمس الخميس بعد إصابتها بسكتة قلبية في منزلها بسيئول، وفقا لما ذكرته خدمات الطوارئ المحلية.

ووجدها مسعفون كانوا أول من وصلوا إلى منزلها، في حالة سكتة قلبية في الساعة 5:48 مساء يوم الخميس بعد أن اشتكت لأسرتها من آلام غير محددة وفقا للخدمات.

وتتلقى كانغ العلاج في مستشفى في حالة فقدان للوعي، حيث من المعروف أنه تم تشخيصها بنزيف المخ في المستشفى.

وقالت الشرطة إنها لم تجد بعد أي علامات تتعلق بجريمة.

وظهرت الممثلة كانغ لأول مرة في الساحة الفنية المسرحية عندما كان عمرها 4 سنوات وصعدت إلى الصدارة العالمية من خلال الأفلام التي نالت استحسانا كبيرا مثل " امرأة تؤجر رحمها The Surrogate Womb" ( 1986) و" أجيه أجيه براجيهCome, Come, Come Upward " (1989).

وحصدت كانغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم "امرأة تؤجر رحمها" في مهرجان البندقية السينمائي في العام 1987، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة بدورها في الفيلم " أجيه أجيه براجيه "في مهرجان موسكو السينمائي الدولي في العام 1989.

وخدمت كانغ في منصب المدير التنفيذي بصورة مشتركة لمهرجان بوسان السينمائي الدولي في الفترة من 2015 إلى 2017.

وكان متوقعا أن تعود إلى الساحة السينمائية مع الفيلم جيونغ إي (JUNG_E) بإخراج يون سانغ-هو خلال هذا العام.