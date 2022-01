وفاة نجم الروك الأمريكي ميت لوف عن 74 عاماً

المصدر: البيان

توفي اليوم الجمعة نجم الروك الأمريكي الشهير ميت لوف عن عمر يناهز 74 عاماً.

ميت لوف هو واحد من أشهر نجوم موسيقى الروك الأمريكيين، وحققت ألبوماته مبيعات ضخمة كما حصل على جائزة "غرامي" المرموقة.

وجاء في منشور على فيسبوك لعائلة النجم الراحل: "بحزن يعتصر قلوبنا، نعلن أن ميت لوف المميز رحل هذا المساء، وكانت إلى جانبه زوجته ديبورا".

وأشار المنشور إلى أن "ابنتيه بيرل وأماندا وأصدقاءه المقربين كانوا معه طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

ولم يحدد المنشور السبب الدقيق لوفاة المغني، الذي يعني اسمه الفني بالعربية "رغيف اللحم" في إشارة إلى ضخامة بنيته الجسدية.

وقدّم ميت لوف أغاني مليئة بمشاعر الحب والرغبة وأصبح من أيقونات موسيقى الروك في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

واكتسب الراحل مكانته بفضل قدراته الصوتية وحضوره على المسرح، وحقق نجاحاً عالمياً عام 1977 بفضل ألبومه Bat out of Hell "في لمح البصر" الذي بيع منه أكثر من 43 مليون نسخة ليصبح أحد أكثر الأسطوانات مبيعاً على الإطلاق.

وأعاد ميت لوف تفعيل مسيرته الفنية العام 1993 بأغنية I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) التي فاز عنها بجائزة "غرامي"، وهي بالنسبة إلى صناعة الموسيقى الأمريكية بمثابة جوائز الأوسكار.

وبلغ مجموعات ألبومات ميت لوف المباعة أكثر من 100 مليون خلال مجمل مسيرته الممتدة 60 عاماً.

وخاض ميت لوف غمار السينما، ومن الأعمال التي شارك فيها الفيلم الكوميدي الغنائي The Rocky Horror Picture Show "عرض الروك المرعب" عام 1975 وFight Club "نادي القتال" لديفيد فينتشر عام 1999.

وعانى ميت لوف بعض المشاكل الصحية أصاب أبرزها حباله الصوتية. وعاود الحفلات الموسيقية عام 2015 بعد توقف دام عامين، واضعاً بذلك حدًا للشائعات المتعلقة باعتزاله الغناء.

وفي العام 2016 أصيب بعارض صحي بينما كان على خشبة المسرح في كندا، بعدما كان فقد وعيه سابقاً على خشبة المسرح في لندن عام 2003 وفي بيتسبرغ العام 2011.

ولد ميت لوف (واسمه الحقيقي مارفن لي أداي) في تكساس العام 1947، وكان أبوه مدمنا للكحوليات اعتاد ضربه بل وكاد أن يقتله ذات مرة. وتعرض نجم الروك في صغره للتنمر خلال سنوات الدراسة بسبب وزنه، لكنه رغم كل هذا نجح في أن يصبح أسطورة في عالم الروك.