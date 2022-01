مصر .. قرار عاجل من النائب العام بشأن وفاة وائل الإبراشي

المصدر: البيان

أمر النائب العام المصري باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي، حيث شَكَتْ زوجة المتوفى في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت مستند موافقة وزارة الصحة المصرية على استخدام بروتوكول صحي محدد لإجراء تجارب سريرية تتضمن استخدام عقار السوفالدي على مرضى فيروس كورونا.

وأكد المستند الذي نشره موقع "القاهرة 24"، موافقة وزارة الصحة على استخدام الدكتور شريف عباس، الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، إجراء يقضي بتجارب سريرية تتضمن استخدام عقار السوفالدي على مرضى فيروس كورونا، حيث نص المستند على موافقة لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بوزارة الصحة والسكان وتأكيدها على استيفاء المطلوب من قبل لجنة علمية متخصصة يوم 5 من شهر يوليو 2020، ومناقشتها للبحث العلمي: "Efficacy and safety of sofosbuvir plus daclatasvir or ravidasvir in patients with COVID-19: A randomized controlled trial" .

كما تم تسجيل البحث العلمي نفسه، حيث يظهر ذلك على موقع علمي متخصص باسمك" Wiley Online Library"، يوم 11 من شهر أغسطس 2021، أي قبل 5 أشهر تقريبا من الآن، فيما كانت موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة والسكان قبل ذلك بعام تقريبا وقبل 5 أشهر من استخدام نفس العلاج على الإعلامي وائل الإبراشي في شهر ديسمبر من العام نفسه".