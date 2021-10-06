آخر تطورات قضية نجل شاروخان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تم تمديد احتجاز نجل نجم بوليوود، شاروخان، واثنين آخرين لدى مكتب مكافحة المخدرات في الهند، في قضية تتعلق بمصادرة مخدرات محظورة من سفينة سياحية قبالة ساحل المدينة.

وذكرت صحيفة "أنديا توداي" أن محكمة في مومباي ارتأت يوم الاثنين أن مزيدا من الاستجوابات مطلوبة، للتحقيق فيما له أهمية قصوى في القضية ولكي يثبت المتهمون براءتهم.

وكان كل من أريان خان البالغ 24 عاماً، واثنان آخران، مونمون داميتشا وأرباز ميرشانت، قد اعتقلوا مساء الأحد، حيث مثلوا أمام محكمة خاصة في العطلة، وهذه الاخيرة قامت بإعادتهم إلى حبس مكتب مكافحة المخدرات حتى الاثنين، حيث أعادت محكمة تمديد الحجز حتى السابع من أكتوبر.

هذا وأفيد عن اعتقال ستة آخرين في وقت لاحق. وقد أشارت المحكمة أثناء إعادتهم الى حجز مكتب مكافحة المخدرات إلى أن دعوى رفعت ضدهم، وبالتالي فإن استجوابهم مطلوب.

وفي قرار تمديد الحجز، أفاد القاضي، ر.م. نيرليكار: "بالنظر إلى الادعاءات الموجهة ضد المتهم وحقيقة أنه بالإضافة إلى المتهم الحالي، تم اعتقال متهمين آخرين على متن الرحلة من قبل فريق مكتب مكافحة المخدرات لقيامهم بمعاملات مشبوهة تشكل جريمة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985، حيث يُزعم أنهم كانوا يمتلكون كمية معتدلة من العقاقير المخدرة والمواد الخاصة بالإمراض النفسية، وحقيقة أن المتهم سيتعين عليه مواجهة متهمين آخرين، فإن المعلومات التي تم جمعها حتى الآن يجب التحقق منها، والتحقيق فيما يتعلق بالصلة بين المتهمين مطلوب".

ولفت نيرليكار إلى وجود أسباب مختلفة لمواصلة التحقيقات، قائلاً: "سيكون مفيداً للادعاء كما للمتهمين لإثبات براءتهم. وبالنظر إلى كل الجوانب والمناقشات المذكورة أعلاه، فإنه مطلوب احتجاز المتهمين في عهدة مكتب مكافحة المخدرات".

وقد عارض محامي نجله، جاد ساتيش مانيشيندي، تمديد الحجز الذي طالب به مكتب مكافحة المخدرات، رافضاً حبس الشاب احتياطياً لدى الشرطة، ومطالباً بدل ذلك بوضعه في الحجر القضائي والتمديد بكفالة، مستنداً افي حججه الى عدم وجود سوابق لدى المتهم، وعدم استرداد أي مواد بحوزته.

وكان شاروخان قد أخذ إذناً من مكتب مكافحة المخدرات للقاء قصير مع ابنه أريان خان، كما أفيد بأن زوجته، غوري خان، أرسلت طبق "هامبرغر" إلى ابنها.