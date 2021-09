Box office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

لا يزال فيلم (SHANG‐CHI) يحتل صدارة شباك التذاكر المحلي، في وقت عرضت فيه صالات السينما المحلية 30 فيلماً، باعت جميعها نحو 113 ألف تذكرة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، وفق ما تشير إليه الإحصائيات.

للأسبوع الثاني على التوالي، هيمن فيلم (SHANG‐CHI) من استوديوهات ديزني، على عرش شباك التذاكر المحلي، حيث باع 49.003 تذاكر، ليرفع رصيده إلى 144.828 تذكرة، الأمر الذي يزيد من فرص الفيلم لمواصلة تصدره خلال الفترة المقبلة، بينما احتل فيلم (MALIGNANT) المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد بيعه 13.861 تذكرة، في أول عرض له محلياً، وذلك وفق ما أفادت به الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس فيلمز لتوزيع الأفلام في دبي.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم (FREE GUY) الذي يواصل أداءه الجيد للأسبوع الخامس على التوالي، حيث باع خلال الفترة المذكورة 11057 تذكرة، ليصل إجمالي رصيده من التذاكر المباعة إلى 171.997، في حين لا يزال فيلم الانيمشن (PAW PATROL THE MOVIE) يحقق نتائج جيدة، حيث احتل المركز الرابع على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه 6478 تذكرة، فيما بلغ إجمالي مبيعاته 57596 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 4 أسابيع، أما المركز الخامس فكان من نصيب الفيلم الهندي (THALAIVI) والذي باع في أول عرض له محلياً 5988 تذكرة، بينما احتل الفيلم العربي «200 جنيه» المركز السادس، بعد بيعه 4559 تذكرة، ليصعد بإجمالي مبيعاته إلى 15736 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل أسبوعين.

في المقابل، تستعد الصالات المحلية، حالياً لفتح أبوابها أمام جملة من الأفلام الجديدة، والتي نستعرض منها 3 أعمال، هي:

Every Breath You Take

• ﺇﺧﺮاﺝ: فون شتاين

• طاقم العمل: كيسي أفليك، وميشيل موناغان، وسام كلافلين، وفيرونيكا فيريس

يتتبع الفيلم حكاية طبيب نفسي، انتحرت إحدى مرضاه، الأمر الذي يؤدي إلى قلب الأمور رأساً على عقب، بعد إصابة حياته الأسرية بالاضطراب بسبب تقرب شقيق الفتاة من زوجته وابنته، الأمر الذي يجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً.

The King's Man

ينتمي هذا العمل إلى سلسلة «كينغزمان» السينمائية، وهو يواصل سرد حكاية السلسلة، وحبكته تدور حول رجل ينتمي إلى المنظمة الاستخبارية السرية، ويتوجب عليه العمل على إيقاف مجموعة من أسوأ طغاة التاريخ والعقول الإجرامية الذين يسعون إلى بدء حرب تقضي على الملايين من الناس.

• ﺇﺧﺮاﺝ: ماثيو فون

• طاقم العمل: ماثيو جود، جيما أرتيرتون، ستانلي توتشي، آرون تايلور جونسون، رالف فاينس

The Addams Family 2

• ﺇﺧﺮاﺝ: جريج تيرنان، كونراد فيرنون

• طاقم العمل: تشارليز ثيرون، كلوي جريس موريتز، أوسكار إيزاك

فيلم انيمشن، وهو يعد الجزء الثاني من فيلم «عائلة آدمز»، وأحداثه تدور في قالب خيالي، وهو يستكمل رحلة عائلة آدامز غريبة الأطوار في سعيهم نحو العيش في سلام، ومواجهة العالم ونظراته لهم.