The Old Guard يخطو نحو جزء ثانٍ على «نتفليكس»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خلال العام الماضي، أطلت شبكة نتفليكس بفيلم The Old Guard، للمخرجة جينا برينس ــ بيثوود، ولعب بطولته الممثلة تشارليز ثيرون، الفيلم استطاع آنذاك أن يلفت الأنظار إليه، رغم أنه ينتمي إلى دائرة أفلام الأبطال الخارقين، حيث الحكاية تدور حول 4 محاربين، يتمتعون بقدرات جسمانية متجددة، يستخدمون قوتهم في مساعدة الناس، يستأجرهم كوبلي، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، لتنفيذ مهمة لإنقاذ مجموعة من الأطفال المختطفين في جنوب السودان، إلا أن الفريق يكتشف لاحقاً إنه تعرض لكمين نصبه لهم كويلي، ليعودوا من أجل الإنتقام، إلا أنهم يكتشفون من خلال تجربتهم هذه إن قدرتهم على الشفاء ستظل محدودة، وإنها ستتوقف دون سابق إنذار.

رهان

نجاح «الحرس القديم»، بدا مغرياً لنتفليكس، لا سيما وإنه حصل على تصنيف 7 درجات تقريباً على مقياس موقع IMdB السينمائي، فيما صفق له نقاد وكتاب موقع «روتن تميتوز» كثيراً، ليصعد تصنيفه هناك إلى 81%، ولعل ذلك ما شجع الشبكة على المضي جدياً في إنتاج جزء ثان منه، لتراهن عليه مجدداً، متوسدة فيه على كتاب حمل العنوان نفسه، من تأليف غريغ روكا وسومات لياندرو فرنانديز، وهو ذات الكتاب الذي استوحت منه حبكة الجزء الأول.

لا تفاصيل موسعة حول الجزء الثاني من الفيلم، الذي لم تشر نتفليكس إلى تاريخ رؤيته النور على المنصة، لتكتفي بالكشف عن اختيارها لفيكتوريا ماهوني، مخرجة الحلقة الثانية من (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker)، فيما ستتحول المخرجة جينا برينس ــ بيثوود إلى فريق إنتاج العمل الذي لفت انتباه العديد من المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، والتي أطلقت العنان لتخميناتها، معتمدة على أن الجزء الأول يتتبع في أحداثه تفاصيل القصة المصورة، لتشير إلى أن الجزء الثاني يتتبع حكاية (The Old Guard: Force Multiplied) والتي يتم فيها تأليب كل من «آندي» (تشارليز ثيرون) وطاقمها من المحاربين الخالدين (مروان كنزاري، ماتياس شونارتس، كيكي لين ولوكا مارينيللي) ضدّ صديقتها القديمة «كوين» (فيرونيكا نغو)، خالدة أخرى شوهتها القرون التي قضتها مدفونة على قيد الحياة في صندوق في البحر.

بالنسبة لوسائل الإعلام، لم تكن المخرجة فيكتوريا ماهوني، لم تكن خارج دائرة الحدث، حيث نقلت عنها ما أدلت به من تصريحات أبدت فيها «تأثرها بمستوى الموهبة والمهارة والذكاء الجماعي الذي أسهم في إنتاج الفيلم»، مؤكدة إنها شاهدت الفيلم أكثر من 100 مرة.

وقالت: «على هذا النحو، لا يمكنني إيصال المقياس الحقيقي لسعادتي في تلقي الدعوة لإخراج الجزء الثاني من The Old Guard جنباً إلى جنب مع مجموعة الممثلين الرائعين». وتابعت: «متحمّسة دائماً لمواصلة تقديم هذا النوع من الأعمال للجماهير المحبة للحركة».