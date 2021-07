Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

24 فيلماً عرضتها صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 يونيو الماضي، استطاعت بيع 105620 تذكرة. تلك الفترة شهدت منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام، حيث استطاع الفيلم العربي »مش أنا» الفوز بقلوب رواد صالات السينما المحلية.

نجح الفيلم العربي «مش أنا» للفنان تامر حسني، في الوصول سريعاً إلى سدة شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لـ 30741 تذكرة في أول عرض له بالصالات المحلية، وذلك وفق ما كشفت عنه إحصائيات شباك التذاكر المحلي للفترة ما بين 24 – 26 يونيو، والصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، والتي بينت تراجع فيلم الانيمشن (Luca) إلى المركز الثاني، بعد بيعه لنحو 27971 تذكرة.

رافعاً بذلك رصيده من مبيعات التذاكر إلى 76703 تذاكر منذ بدء عروضه في الصالات المحلية، في حين احتل فيلم الرعب «مكان هادئ 2» (A QUIET PLACE PART II) المركز الثالث، حيث باع 15335 تذكرة، ليصل بذلك إجمالي عدد تذاكره المباعة إلى 155285 تذكرة، بينما جاء فيلم «كرويلا» في المركز الرابع، حيث باع 9426 تذكرة، ليرتفع إجمالي عدد تذاكره المباعة إلى 204507 تذاكر، منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل 5 أسابيع، أما فيلم «فاست اند فيوريوس 9» فلا يزال يحافظ على تواجده ضمن المراكز الأولى.

حيث احتل المركز الخامس، بعد بيعه لـ 5584 تذكرة، لترتفع مبيعات تذاكره إلى 418994 منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل 6 أسابيع، في حين احتل فيلم الرعب (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT) المركز السادس، بعد بيعه 4287 تذكرة، رافعاً بذلك رصيده من التذاكر المباعة إلى 133319 تذكرة منذ بدء عروضه قبل 4 أسابيع. صالات السينما المحلية شهدت خلال الفترة من 24 – 26 يونيو، عرض مجموعة من الأفلام الجديدة ومن بينها (SONGBIRD) والذي جاء ترتيبه السابع على شباك التذاكر المحلية، وكذلك أفلام (FIRE) و(WEREWOLVES WITHIN) و(HELD) وغيرها.

من جهة أخرى، تستعد صالات السينما لاستقبال مجموعة أفلام جديدة، معظمها تنتمي إلى سينما الخيال العلمي وكذلك الرعب، ويتوقع أن تتمكن من احتلال مراكز متقدمة على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض لكم 3 من الأفلام التي ستعرض قريباً في الصالات المحلية، وهي:

Black Widow

• إخراج: كيت شورتلاند

• بطولة: سكارليت جوهانسون، ديفيد هاربر، فلورنس بوغ

«الأرملة السوداء»، إحدى شخصيات عالم مارفيل، وقد سبق لها أن أطلت في سلسلة افنجرز، وأحداث هذا الفيلم تدور في فترة ما بعد الحرب الأهلية التي تقع بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة باسم «اﻷرملة السوداء» في مهمة جديدة بروسيا.

Jungle Cruise

• إخراج: جاومي كوليت سيرا

• بطولة: دواين جونسون وإيميلى بلانت

بعد تأجيله لأكثر من مرة، ها هو فيلم «جانغل كروز» يستعد للظهور على الشاشات الكبيرة، وحكايته تدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهري صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

Initiation

• إخراج: جون بيراردو

• بطولة: جون هويرتاس، إيزابيلا جوميز، ليندسي لافانشي، فروي جوتيريز

ينتمي هذا الفيلم إلى سينما الرعب، وهو مستوحى من فيلم جون بيراردو القصير والذي يحمل عنوان (Dembanger)، وحكايته تدور حول جريمة قتل تقع في جامعة ويتون، ويذهب ضحيتها أحد رياضيي الجامعة البارزين، حيث يؤدي ذلك إلى إطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الكشف عن اﻷسرار المظلمة للجامعة.