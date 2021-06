Box office

المصدر: دبي – غسان خروب

أداء جيد شهده شباك التذاكر المحلي، خلال الفترة الممتدة من 3 – 5 يونيو الجاري، حيث وصلت مبيعاته إلى 166.840 ألف تذكرة، في وقت شهدت فيه صالات السينما المحلية عرض 29 فيلماً، تنوعت في حبكتها الدرامية وأحداثها كما جنسياتها، لتكون الغلبة فيها لصالح فيلم الرعب (THE CONJURING).



بعد أن سكن لمدة أسبوعين في المركز الأول، تراجع فيلم «فاست آند فيوريوس 9» إلى المركز الثالث، فاسحاً المجال أمام فيلم الرعب «ذا كونجرنغ 3: ذا ديفل ميد مي دو إت» (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT) بعد بيعه 60.621 تذكرة في أول عرض له في صالات السينما المحلية، فيما تمكن فيلم (CRUELLA) من حجز المركز الثاني بعد بيعه 40.550 تذكرة في أسبوعه الثاني، لتصعد إجمالي مبيعاته إلى 109.562 تذكره، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.



أما فيلم «فاست اند فيوريوس 9» فقد وصلت مبيعات تذاكره في أسبوعه الثالث إلى 34.557 تذكرة، ليصل إجمالي عدد تذاكره المباعة إلى 364.702، بينما حصل فيلم (PETER RABBIT 2) على المركز الرابع، بعد بيعه 10.127 تذكرة، ليبلغ رصيده الإجمالي 89.061 تذكرة، بعد مرور 4 أسابيع على انطلاق عروضه محلياً، في حين احتل الفيلم العربي «امرأة حامل» المرتبة الخامسة، بعد بيعه 9.233 تذكرة في أول عرض له في الصالات المحلية. في حين، كانت المراتب السادسة والسابعة من نصيب فيلمي (Ainbo: spirit of the Amazon) و(Lassie Come Home) على التوالي، حيث جمع الأول 3030 تذكرة، بينما الثاني جمع 1818 تذكرة في أول عرض لهما في الصالات المحلية.



وأمام مجموعة من الأفلام الجديدة، تفتح الصالات المحلية أبوابها، نستعرض منها 3 أفلام من المقرر أن تعرض قريباً في صالات السينما المحلية.







The Journey



إخراج: شيزونو كوبون



بطولة: ناصر الناصر، عبده شاهين، رشا رزق وغيرهم





يعد هذا العمل أول فيلم انيمشن سعودي ياباني، وحكايته مستمدة من الفلكلور والتراث الشعبي السعودي، وتدور أحداثها حول «خزاف» يدعى أوس، ينضم إلى معركة للدفاع عن مدينته، وقد كان مقرراً لهذا الفيلم أن يعرض في دورة مهرجان كان السينمائي 2020، والتي لم يتم تنظيمها بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19».







In The Height



إخراج: جون إم تشو



بطولة: أريانا غرينبلات، ستيفاني بيرتز، لين-مانويل ميراندا، أنتوني راموس





يستند هذا العمل إلى مسرحية موسيقية تحمل العنوان ذاته، عرضت على خشبة برودواي، وهي تتناول قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك.









Flashback



إخراج: كريستوفر ماكبرايد



بطولة: مايكا مونرو، هانا غروس، ايموري كوهين، كير جيلكريست





عرض هذا الفيلم في مهرجان سيتجيس السينمائي خلال العام الماضي، وكان سابقاً يحمل عنوان The Education of Fredrick Fitzell وفيه نتابع فيكتور، ضابط شرطة كرّس حياته لمحاربة حرب المخدرات ومساعدة ابنه بيدرو، الذي يعاني من الإدمان، حيث قاده ذلك ليصبح من أكثر المجرمين المطلوبين في البرازيل.