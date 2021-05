تعاون فني بين المغنيين السعودي بدر الشعيبي والكورية الجنوبية أليكسا

المصدر: يونهاب

تطرح المغنية الكورية الجنوبية أليكسا أغنية جديدة بالتعاون مع المغني السعودي بدر الشعيبي من خلال مشروع تدعمه منصة البث الموسيقي سبوتيفاي (Spotify).

وقالت سبوتيفاي هذا الأسبوع إن المغنية أليكسا تعاونت مع بدر الشعيبي في البرنامج "RADAR project: KOREA x MENA Collaboration"، ومن المقرر إطلاق أغنيتهما الجديدة "Is It On" التي تعاونت أليكسا فيها مع بدر الشعيبي، في يوم 21 مايو.

وتمتاز الأغنية بطابعها السريع على إيقاع الريغيه تون المميز.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فنان كوري جنوبي في برنامج رادار" RADAR" لسبوتيفاي.

وتقدم سبوتيفاي مختلف أشكال التعاون الثقافي إلى الفنانين الرائعين الذين أظهروا قدراتهم من خلال برناماج رادار لتوسيع نطاق أنشطتهم على مستوى العالم.

وتم اختبار المغنية أليكسا في برنامج RADAR Korea في أغسطس العام الماضي، كما قد تم اختيار بدر الشعيبي في برنامج RADAR MENA.