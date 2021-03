Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

فتحت صالات السينما المحلية هذا الأسبوع أبوابها أمام ما يقارب 41 فيلماً، جلها جاء ناطقاً بلغة إنجليزية ولغات أخرى، فيما ظل فيلم «وقفة رجالة» العربي اليتيم في القائمة.

ولا يزال قادراً على إثبات نفسه، حتى بعد مرور 7 أسابيع على انطلاق عروضه في الصالات، التي باعت خلال الفترة الممتدة من 4 – 6 مارس الجاري 52608 تذاكر، في حين هيمن على سدة عرشه فيلم «رايا والتنين الأخير».

بعد تربعه على العرش لمدة 3 أسابيع على التوالي، تنازل فيلم «توم آند جيري» عن العرش لصالح فيلم الانيمشن والفنتازيا الأمريكي «رايا والتنين الأخير» (RAYA AND THE LAST DRAGON)، الذي يعد الضيف الجديد في صالات السينما المحلية، حيث نجح الفيلم في بيع 18.784 تذكرة، خلال الفترة من 4 – 6 مارس الجاري.

حيث تعد هذه بداية مبشرة للفيلم في أول عرض له داخل الإمارات، ورغم تنازله عن العرش، إلا أن «توم اند جيري» سكن في المرتبة الثانية على سلم شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لنحو 12.404 تذاكر خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي مبيعاته على مدار 4 أسابيع إلى 110.458 تذكرة، وذلك وفق البيانات التي أصدرتها شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي.

فيلم «الموريتاني» (MAURITANIAN) للمخرج كيفن ماكدونالد، لم يتمكن من المحافظة طويلاً على الموقع، الذي احتله الأسبوع الماضي، ليسكن في المركز الثالث، بعد بيعه لـ 4414 تذكرة خلال الفترة ذاتها، رافعاً بذلك إجمالي رصيده إلى 13.492 تذكرة، في حين لا يزال الفيلم المصري «وقفة رجالة» محافظاً على أداء جيد.

فقد احتل هذا الأسبوع المركز الرابع، بعد بيعه لنحو 2956 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 52333 تذكرة منذ بدء عروضه في الصالات المحلية قبل 7 أسابيع.

المركز الخامس كان من نصيب فيلم (BEHIND YOU)، والذي باع 1944 تذكره في أول عرض له داخل الصالات المحلية، الأمر الذي يرشحه للارتفاع مستقبلاً. وصول فيلم (BEHIND YOU) إلى الصالات أثر كثيراً على أداء فيلم (BOSS LEVEL)، الذي هبط نحو المركز السادس، بعد بيعه 1630 تذكرة، ليبلغ مجموع مبيعات تذاكره خلال 3 أسابيع نحو 11.908 تذاكر.

في الوقت ذاته، تشهد صالات السينما المحلية هذا الأسبوع، عرض مجموعة جديدة من الأفلام، التي يتوقع أن تنافس بقوة لاحتلال سدة العرش في شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

The Seventh Day

• إخراج: جوستين بي لينغ

• بطولة: غاي بيرس، فادير دربيز، كيث ديفيد

يصنف هذا العمل تحت خانة الرعب، وهو يعد من أحدث أفلام الممثل غاي بيرس، وقصته تدور حول طارد أرواح شريرة معروف، يتعاون مع كاهن مبتدئ في أول يوم تدريب له، وبينما يحاولان السيطرة على الجحيم في الأرض، يقع الثنائي في مواجهة مع الشر الكامن بداخلهما.

Godzilla vs Kong

• إخراج: آدم وينغارد

• تمثيل: ميلي بوبي بروان، جوليان دينيسون، كايل تشاندلر، ريبيكا هول

جزء جديد من سلسلة غودزيلا، وهو يعتبر فيلم خيال علمي، وهو يجمع هذه المرة بين الكائنين الأسطوريين غودزيلا وكينغ كونغ تحت سقف واحد، ويعتبر هذا العمل المنتظر، تتمه لفيلمي «غودزيلا: ملك الوحوش»، و«كونغ: جزيرة الجمجمة».

Kadan

• إخراج: برابو سولومون

• بطولة: رانا داجوباتي، شريا بيلغاونكار، زويا حسين، بولكيت سامرات

«كادان» فيلم هندي ناطق باللغة التاميلية، وأحداثه تدور داخل الغابة، حيث يتجلى جشع الإنسان، وهناك تشتعل حرب ملحمية، يواجه فيها الخير الشر، فأيهما سينتصر في النهاية؟