زوجه يوسف شعبان تكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت زوجة الفنان يوسف شعبان عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان القدير بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي مؤكدة أنه لم يفقد الوعي كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت إيمان الشريعان أن الفنان الكبير يخضع الآن للتنفس على جهاز التنفس الصناعي ويحتاج إلى تخدير وراحة، مؤكدة أنها تتواصل لحظة بلحظة مع الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، وأكدت لها أنها تواصلت مع الطبيب المعالج للفنان يوسف شعبان بمستشفى العجوزة عقب وضعه أمس الخميس على جهاز التنفس الصناعي وطمأنتها على حالته الصحية، وأنه مدرك وعلى درجة جيدة من الوعي، ولا صحة تمامًا عن فقدانه الوعي كما نشر.

وأضافت أنه جرى وضع زوجها على جهاز التنفس الصناعي في الحادية عشرة من مساء أمس، وكل وظائف الجسد تعمل بشكل جيد.

وكانت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية قد صرحت أمس انه تم وضع الفنان يوسف شعبان على جهاز تنفس صناعي.

ويرقد الفنان الكبير يوسف شعبان، داخل غرفة العناية المركزة، لليوم السادس على التوالي إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى مستشفى بالدقي الأحد الماضي، واستدعت حالته الصحية الثلاثاء، الماضى نقله إلى مستشفى آخر في منطقة العجوزة.

وكانت السيدة إيمان الشريعان زوجة الفنان يوسف شعبان أكدت أن "زوجها كان يشعر بالإجهاد منذ يوم الجمعة الماضى وتوقعت أن شعوره بالتعب يرجع إلى جلسة الغسيل الكلوى التى أجراها في نفس اليوم، لأن هذا المعتاد، فهو بعد جلسة الغسيل يكون صحيا مجهدا، ومع الوقت اكتشفت ارتفاعا في درجة الحرارة وانخفاضها ثم معاودة الارتفاع مرة ثانية، فقررت الذهاب به إلى مستشفى بالدقي وتم حجزه بها يومي الأحد والاثنين ومساء الثلاثاء تم نقله إلى مستشفى بمنطقة العجوزة".

ووجهت إيمان الشكر للفريق الطبى المعالج داخل مستشفى العجوزة لحرصه على اتباع الإجراءات الاحترازية والعزل، وتابعت قائلة: "ممنوع الزيارة ونفسي أشوفه لأن الحالة النفسية نصف العلاج وأنا واثقة إن دا هيفرق معاه كتير وهشوفه من خلال الزجاج وعن بعد ومع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لكن دا مهم جدا بالنسبة له"، موضحة أنها لم تستطع الحديث إليه هاتفيا سوى مرة واحدة فقط منذ إصابته، ولكن الأطباء يؤكدون لها أنه لم يفقد الوعى ويستجيب، ولكنه لم يتصل بها ولم تتحدث إليه مرة ثانية وفق صحيفة الوطن.

وفى صباح امس الخميس الموافق 25 فبراير والذى يتزامن مع تواجد الفنان الكبير يوسف شعبان لليوم الخامس داخل غرفة الرعاية المركزة

انتشرت شائعة وفاته على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب في ازعاج زوجة الفنان وأسرته وجميع محبيه.

وأعربت إيمان الشريعان، زوجة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن استيائها من تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تفيد وفاة زوجها متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "من يرددون تلك الشائعات يبدو أنه لا فائدة من نصحهم، ولكن منهم لله وعليهم أن يتقوا الله".

والفنان يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1936 وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عاما، كما كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003، وبدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

وفي سنة 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.