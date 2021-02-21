نقابة الإعلاميين المصريين تتخذ إجراء عاجلاً بحق تامر أمين

المصدر: البيان الإلكتروني

اتخذت نقابة الإعلاميين المصريين قراراً عاجلاً بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للمذيع تامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي جراء تصريحاته عن الصعايدة التي حملت إساءة لقطاع كبير من الشعب المصري.

وقالت النقابة في بيان، مساء أمس السبت: «بعد انتهاء التحقيقات مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت ١- الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، ٢- الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي، ٣- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع».

وتابع: «وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر للسيد تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر».