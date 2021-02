«تفاصيل صغيرة» يهيمن على شباك التذاكر المحلي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يشهد شباك التذاكر المحلي، خلال نهاية الأسبوع الماضي تغيرات تذكر، بعد أن حافظت الأفلام المعروضة على المكانة التي حجزتها عليه، في وقت وصلت فيه مبيعات الصالات المحلية من التذاكر إلى 43 ألف تذكرة خلال الفترة من 4 – 6 فبراير الجاري، والتي شهدت عرض 30 فيلماً على قائمة الصالات المحلية، نجح في الوقوف على رأسها فيلم «تفاصيل صغيرة» لدينزل واشنطن، والذي ظل محافظاً على مكانته في المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي.



عالمياً تجاوزت إيرادات فيلم «تفاصيل صغيرة» (THE LITTLE THINGS) حتى الآن حاجز 13 مليون دولار، وذلك أهله لأن يكون في المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي، ولكن ذلك لم يمنعه من المحافظة على أدائه الجيد في الصالات المحلية، حيث ظل محافظاً على مركزه الأول على شباك التذاكر المحلي، بعد بيعه لنحو 7723 تذكرة خلال الفترة الواقعة بين 4 – 6 فبراير الجاري، ليصل إجمالي مبيعاته من التذاكر إلى 32386 تذكرة منذ انطلاق عروضه محلياً قبل نحو أسبوعين.



في المقابل، عاد الفيلم المصري «وقفة رجالة» إلى الواجهة مجدداً، ليصعد إلى المرتبة الثانية، بعد بيعه نحو 6981 تذكرة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 29792 تذكرة، وهو ما مكنه من إزاحة فيلم (THE MARKSMAN) الذي يلعب بطولته الممثل ليام نيسون، ليسكنه في المركز الثالث، حيث باع ليام نيسون ما يقارب 3857 تذكرة خلال الفترة ذاتها، صاعداً بإجمالي مبيعاته إلى 44232 تذكرة، في حين احتل فيلم الانيمشن «سول» المرتبة الرابعة، بعد بيعه لنحو 3746 تذكرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، والتي أهلته للارتقاء على سلم شباك التذاكر المحلي، بعد أن سكن المرتبة الخامسة خلال الأسبوع الماضي.



أما في المرتبة الخامسة، فجاء الفيلم الصيني «موجة الصدمة 2» (SHOCK WAVE 2)، والذي بدا الزائر الجديد لصالات السينما، حيث تمكن الفيلم من بيع 3213 تذكرة في أول عرض له بالصالات المحلية، الأمر الذي يعد مبشراً له، حيث يتوقع لهذا الفيلم الذي يلعب بطولته أندي لاو وشون ليو ورون نغ، خلال الفترة المقبلة أن يتمكن من الصعود عالياً على شباك التذاكر المحلي.