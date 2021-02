أسوأ 10 أخطاء ظهرت في أفلام هوليوود

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

حققت أفلام هوليوود نجاحاً ساحقاً في دور السينما على مر السنين ولكنها مع ذلك لم تسلم من انتقادات النقاد الذين كشفوا سلسلة من الأخطاء بعضها "فادحة" مرت أمام أعين ملايين المشاهدين عبر العالم.

فعلى سبيل المثال، ظهر 60 خطأً في فيلم "كابتن مارفل" من بطولة بري لارسون وفق موقع "موفي ميستيكس".

وفيما يلي نذكر 10 أخطاء ظهرت في أشهر الأفلام الأمريكية:

1- فيلم باتمان (1989)

يحتوي فيلم الأبطال الخارقين من إخراج تيم بيرتون على عدة أخطاء، لكن الخطأ الرئيسي حدث في المشهد الذي يقوم فيه جوكر وطاقمه بتشويه اللوحات في متحف. إذ قام أحد أفراد عصابته بصفع لوحة بيده المغطاة باللون الأحمر، لكن في اللقطة التالية اختفت بصمات اليد من العمل الفني.

2- فيلم ذات مرة في هوليوود.. Once Upon a Time In Hollywood (2019)

عاد ليوناردو دي كابريو الذي لعب دور ريك دالتون، إلى هوليوود على متن طائرة بوينغ 747 عوض طائرة 707. تعود أحداث الفيلم إلى عام 1969 ودخلت طائرة 747 الخدمة في يناير 1970.

3- الخريج 1967 The Graduate

قاد داستن هوفمان سيارته في الاتجاه الخاطئ عبر Bay Bridge في سان فرانسيسكو في طريقه إلى بيركلي، كاليفورنيا. إذ سلك الطريق العلوي للجسر المؤدي من كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

4- North by Northwest (1959)

أحد الأطفال الذين يلعبون دورًا إضافيًا في فيلم ألفريد هيتشكوك يغطي أذنيه قبل ثوانٍ قليلة من قيام شخصية إيفا ماري سانت بإطلاق النار بشكل غير متوقع على شخصية كاري غرانت في كافتيريا ماونت رشمور.

5- فيلم تيرميناتور 3: : Rise of the Machines (2003)

أرقام طائرات جون كونورز سيسنا تتغير باستمرار في الفيلم. فعندما ظهر في الحظيرة على المدرج كان رقم الطائرة N3035C ، ولكن بمجرد طيرانه ، تغيرت الأرقام إلى N3413F..

6- أفلام هاري بوتر.. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011)

المتابعون لسلسلة أفلام هاري بوتر يعلمون أن هاري ورث عيني والدته الزرقاوين، لكن عندما رأينا مشاهد لوالدته ليلي بوتر وهي طفلة، ظهرت بعيون بنية.

7- حرب النجوم: الحلقة الرابعة - أمل جديد (1977)

عندما تدخل مجموعة من "جنود العاصفة" غرفة التحكم، ضرب أحدهم رأسه بالباب عن طريق الخطأ. ولم يصدق الممثل المسؤول، لوري جود، أن اللقطة لم تحذف في الفيلم النهائي.



8- قلب شجاع Braveheart (1995)

ظهرت سيارة حديثة في خلفية مشهد لمعركة كبيرة. الفيلم يصور أحداثا يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، من الصعب تخيل كيف بقي مشهد السيارة العصرية في الفيلم النهائي.

9- Django Unchained (2012)

جرح ليوناردو دي كابريو يده عن طريق الخطأ أثناء تصوير مشهد قام فيه بضرب يده على الطاولة وكسر زجاجة. لكن بدلاً من الصراخ من شدة الألم ، واصل التمثيل. أحب المخرج تارانتينو المشهد كثيرًا لدرجة أنه احتفظ به في الفيلم.

10- هالوين (1978)

تدور أحداث فيلم John Carpenter من بطولة جيمي لي كورتيس في بلدة هادونفيلد الخيالية بولاية إلينوي، لكن جميع السيارات تحمل لوحات أرقام من كاليفورنيا وهناك لقطات لأشجار النخيل، ذلك لأن تصوير الفيلم تم في جنوب كاليفورنيا.