35 فيلماً على قائمة صالات العرض المحلية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على قائمة صالات العرض المحلية نحو 35 فيلماً، جميعها تتنافس على احتلال مكانة مرموقة على شباك التذاكر، في وقت وصلت فيه مبيعات الصالات المحلية من التذاكر إلى أكثر من 62 ألف تذكرة، وذلك من 28 إلى 30 يناير الماضي.

وشهدت تلك الفترة انطلاق العروض الأولى لمجموعة من الأعمال وعلى رأسها فيلم «تفاصيل صغيرة» لدينزل واشنطن.

بعد مرور عامين على إطلالته في الجزء الثاني من فيلم «المعادل» (The Equalizer 2) يعود الممثل دينزل واشنطن إلى الواجهة مجدداً بفيلمه الجديد «تفاصيل صغيرة» (THE LITTLE THINGS) للمخرج جون لي هانكوك، ليحتل صدارة شباك التذاكر المحلي، مع انطلاق عروضه الأولى في الصالات المحلية، حيث تمكن الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً رامي مالك، من بيع 17104 تذاكر خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الماضي، فارضاً بذلك هيبته على شباك التذاكر، بعد نجاحه في إزاحة الممثل ليام نيسون بطل فيلم (THE MARKSMAN) عن العرش، ليأتي ترتيبه الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد بيعه لنحو 7670 تذكرة فقط، فيما وصل مجموع تذاكره إلى 36601 منذ بدء عروضه محلياً، في حين ارتقى الفيلم العربي «وقفة رجالة» إلى المرتبة الثالثة، بعد بيعه 6372 تذكرة، رافعاً بذلك إجمالي مبيعات تذاكره إلى 16287 تذكرة، بينما حل في المرتبة الرابعة الفيلم الهندي (VELLAM) الذي يلعب بطولته جاياسوريا، بعد نجاحه في بيع 5719 تذكرة، في أول عرض له في الصالات المحلية، وهو ما يعتبر بداية مبشرة للفيلم المرشح للارتقاء على سلم شباك التذاكر المحلي، الذي حل فيه فيلم الانيمشن «سول» في المرتبة الخامسة، بعد بيعه لنحو 5511 تذكرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، ليبلغ مجموع تذاكره حتى الآن 96943 تذكرة منذ بدء عروضه في الصالات المحلية.

في ظل المنافسة التي يشهدها شباك التذاكر المحلي، تستعد الصالات المحلية لفتح أبوابها أمام مجموعة جديدة من الأعمال التي تتأرجح بين الانيمشن والرومانسية، فيما أوجدت أفلام المغامرات موطأ قدم لها على قائمة الأفلام التي ستعرض خلال الأسابيع المقبلة، وهنا نستعرض 3 أفلام سترى النور قريباً في الصالات المحلية.

Skylines

إخراج: ليام أودونيل

بطولة: ليندسي مورغان، رونا ميترا

هذا الفيلم ينتمي إلى سينما المغامرات والخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول فيروس يهدد الأرض ومن عليها، من خلال تحويله الكائنات الهجينة الغريبة التي تعيش على الأرض ضد البشر، لذا يجب على الكابتن روز كورلي قيادة فريق من المرتزقة في مهمة إلى العالم الفضائي من أجل إنقاذ ما تبقى من البشرية.

Music

إخراج: سيا

بطولة: كيت هيدسون، مادي زيجلر، اريك ديفيس

فيلم دراما موسيقية، من تأليف الكاتبة دالاس كلايتون، وحكايته تدور حول «زو» التي تعافت أخيراً من الإدمان، وتتلقى خبر وصايتها على شقيقتها الأصغر «ميوزيك»، التي تعاني من التوحد، لذا تحاول من خلال الموسيقى وبمساعدة صديق لها من تجاوز الصعوبات، لا سيما بعد إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومع شقيقتها تبدأ باستكشاف معنى تكوين الأسرة والحياة الاجتماعية.

Love, Weddings & Other Disasters

إخراج: دينيس دوجان

بطولة: ماجي غرايس، إيل كينغ، ديان كيتون

الفيلم ينتمي إلى الدراما الرومانسية، وهو مقتبس عن قصة دوغان وإيلين كون ولاري ميلر، وحكايته تتناول جانبين من حياة الموظفين المسؤولين عن تنظيم حفلات الزفاف وخلق يوم استثنائي للمتزوجين، بينما يعيشون في جانب آخر من حياتهم في علاقات عاطفية غريبة وغير مثالية.