وفاة ممثل لبناني بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناة استمرت لنحو أسبوعين مع فيروس كورونا توفي الممثل اللبناني جان خضير، الأربعاء وفق وسائل إعلام لبنانية.

و الفنان اللبناني خضير الذي أدى جميع أنواع الأدوار، تألق بالكوميديا وهو صاحب شخصيات لمعت في عدد من المسلسلات مثل "بربر آغا" و"أربع مجانين وبس"، وبطل "لعبتي" و"المعلمة والأستاذ" عام 1988 كما شارك في مسلسل "نساء في العاصفة".

ثم حل ضيفا على مسلسلي "غدا يوم آخر" للمخرج إيلي فغالي و"اسمها لا" للمخرج ألبير كيلو.



خضير ابن بلدة علما الزغرتاوية ودخل مجلس بلدية بلدته "علما " الزغرتاوية كنائب للرئيس وخاض الانتخابات النيابية مرة بالشكل والدعابة مطلقا شعار "انتخبوا الذي يمثل لكم ولا يمثل عليكم".