المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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أقبل خير الشهور والزاد الوفير، كتاب «روحانية الصائمين» يجوب في فلكه ويفتح للصائم أبواب قلبه بطرف من توجيه اجتماعي يسير.

بعد المقدمة والتمهيد يبدأ د.عبدالرحمن المظلوم بالروحانية الأولى «رمضان الفوز» يحثك فيه على اغتنام اللحظات بـ«برنامج عملي» و«همة عالية»، لتضيء الروحانية الثانية «ميدان السباق»، يلفت انتباهك إلى أهمية التخطيط لاغتنام لحظات الشهر الفضيل، محذراً من بعض السقطات التي قد يقع فيها البعض، ثم تأتي الروحانية الثالثة «استغلال الفرص»، يذكرك بأوقات وأعمال تساعدك في رمضان، يخصص الروحانية الرابعة «تلاوة القرآن الكريم» لأهميتها، معقباً بأقوال تحث أكثر على ملازمته وأحوال الصالحين به، وتوجيه الرجل لإعانة المرأة أكثر على اغتنام فرص رمضان وتلاوة القرآن، ويكمل التوجيه أكثر في الروحانية الخامسة «التدبر عند التلاوة».

بعد الروحانية السادسة «السجود» تأتي الروحانية السابعة «الصيام قيم وأخلاق»، يلفت انتباهك إلى دور الصيام في تهذيب الأخلاق، ويزجر فيه من تسوء أخلاقه في رمضان مبرراً بالصيام، فـ«لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء»، ويلتفت في الروحانية الثامنة «الدعاء»، مبينة لك شرفه وأوقاته، لتأتي الروحانية التاسعة «الحسنات» تحثك أكثر عليها في هذا الشهر الكريم، متابعاً في الروحانية العاشرة «القيام»، والروحانية الحادية عشرة «الصدقة» لاغتنامها.

كتاب ينتهي في جلسة واحدة يستند إلى الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، إضافة إلى بعض القصص وضرب الأمثلة، يتخللها أبيات شعرية، ويختم كل روحانية ببرنامج عملي لاستثمارها.