صورة «وحش أسطوري» مرشحة لأفضل صور الحياة البرية في عام 2023

المصدر: دبي - البيان

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عندما تنظر لصورة المصور الإيطالي بييترو فورميس للوهلة الأولى، سترى وحشاً أسطورياً ينظر من مخبأه في قاع البحر، ولكن الواقع غير ذلك تماماً، حيث إنها مجرد صورة لسمكة تختبئ في قاع البحر صانعة حولها دوامة من الرمال.

وعلى إثر الصورة الغريبة، ترشح المصور الإيطالي لجائزة أفضل مصور حياة برية في عام 2023، وهو ما قال عنه فورميس لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لست معتاداً على الدخول في معترك الجوائز والمسابقات، ولكنني أحببت الصورة كثيراً لغرابتها، لا أتوقع أن أربح الجائزة، ولكنني سعيد بالترشح والمشاركة».

ويعلن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية لاختيار أفضل صورة للحياة البرية لعام 2023 يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث أعلن متحف التاريخ، الجهة المنظمة للمسابقة، عن اختيار 100 صورة من ضمن آلاف الصور المتقدمة للمسابقة، ومن بينهم صورة فورميس.

وفيما يلي بعض من أبرز الصور المرشحة في قائمة أفضل 100 صورة للحياة البرية في 2023: