الفائزة بـ«أفضل مفكر في العام» تروي قصة نجاحها

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت سانيا عالم الحائزة أخيراً على جائزة أفضل مفكر في العام من مؤسسة «برين ترست» البريطانية، والتي تكرم المفكرين وأصحاب الإنجازات الإبداعية الاستثنائية سنوياً، أنها دربت حوالي 10000 شخص على تكتيكات «التعلم الفائق» منذ عام 2019 وتسعى حالياً إلى تصميم نظام تعليمي يعتمد بشكل أساسي على تدريس الأساليب التي تسرع التعلم، وتختصر الوقت، مشيرة إلى أن هدفها تعزيز الإبداع وإلهام الشباب حب المعرفة.

وقالت عالم: «أنشأت دورات تعليمية لتعزيز القراءة والإبداع والمعرفة».

وتابعت: تستفيد أساليب التعلم الفائقة من إمكانات الدماغ للتعلم بشكل أسرع ويمكن أن تساعد الأشخاص على حفظ المفاهيم الجديدة وفهمها واكتساب المعرفة الموجودة في مئات الصفحات في غضون ساعات قليلة.

وأضافت: إن العديد من المتدربين فازوا ببطولات الذاكرة العالمية، والقراءة السريعة، ورسم الخرائط الذهنية، وكذلك أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس.

وأردفت: صممت دورات لتقوية الذاكرة، والقراءة السريعة، ورسم الخرائط الذهنية. وهدفي الأساسي هو إلهام وتحفيز جيل الشباب من خلال العمل والإبداع.

وأكدت عالم أن تركيزها الأساسي هو إيجاد طرق مبتكرة وسهلة المنال لتحسين القدرات العقلية التي تسهل التعلم وتؤدي أيضاً إلى تحسين الأداء في أنشطة التعليم والأعمال في غضون فترة زمنية قصيرة.

والآن، مع حصولها على جائزة أفضل مفكر في العام من مؤسسة «برين ترست»، تنضم عالم إلى صفوف النجوم البارزة مثل البروفيسور ستيفن هوكينغ، ورائد الفضاء السناتور جون جلين، وبطل العالم السابق للشطرنج غاري كاسباروف، ويوجين رودنبيري، مخترع ستار تريك.

ولم تكن رحلة عالم المهنية مفروشة بالورود، بل واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، مع عائلتها.

وقد ساعدت منظمة غير ربحية، الأسرة على الوقوف على قدميها مرة أخرى. وفي وقت لاحق، تمكنت عالم من الحصول على موافقة تعليم طلاب في المنزل، وقامت المعلمة أيضاً بتعليم أسرتها تقنيات التعلم الفائق لتطبيقها في الدراسات.

وتابعت عالم: بفضل هذه التقنيات، تمكنت من إكمال تعليمي الثانوي لمدة أربع سنوات في عام واحد فقط في سن الرابعة عشرة.

وأكدت أنها بعد ذلك جعلت مهمتها هي تقديم نفس الأساليب للآخرين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت عالم: نقوم حالياً بتصميم نظام تعليمي مستقبلي وسنطلقه قريباً يمكن فيه إكمال 12 عاماً من التعليم في حوالي ثلاث سنوات فقط باستخدام التعلم الفائق.