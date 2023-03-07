مركز أبوظبي للغة العربية يطلق «قلم للكتابة الإبداعية»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» المعني بتقديم ورشات عمل متخصصة للموهوبين الإماراتيين، لبناء القدرات الكتابية وتشجيع الكُتاب الجدد على نشر أعمالهم الإبداعية.

يأتي إطلاق برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» بالتزامن مع شهر القراءة الوطني، إذ يدعم مركز أبوظبي للغة العربية حركة الإبداع والتأليف ضمن رؤية أبوظبي للثقافة والهوية، والتي ترمي إلى ترسيخ القيم الثقافية الأصيلة، والإسهام بالنهوض باللغة العربية والاهتمام بتعلمها وإثرائها من قبل الناطقين بها. يقدم البرنامج مجموعة من ورشات العمل المتخصصة على مدار العام تحت إشراف أساتذة مرموقين يشرفون على مختبر إبداعي يمكّن المشاركين من تحسين قدراتهم الكتابية في مجالات إبداعية مختلفة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يعد برنامج قلم للكتابة الإبداعية إحدى أدوات المركز لنشر اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً وتمكين إنتاج المحتوى العربي، فقد سبق لمشروع قلم نشر أكثر من 42 مؤلفاً إبداعياً لأجيال مختلفة من الكتاب الإماراتيين. ومن خلال الارتقاء بالمشروع ليصبح برنامجاً لتعليم الكتابة الاحترافية، نعمل على خلق فرص أكثر للموهوبين لتطوير قدراتهم وتقديم أعمالهم الإبداعية إثراءً للمشهد الثقافي، وإسهاماً في جودة المنتج الكتابي العربي وتعزيز الحوار والنقاش حوله».

ثلاث ورشات

في انطلاقته الجديدة، يقدم برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» ثلاث ورشات عمل ممتدة طوال العام، تتوج بنشر الأعمال الأدبية التي تُنجز خلال البرنامج على نفقة مركز أبوظبي للغة العربية.

يُستهل البرنامج بورشة الكتابة الروائية التي يشرف عليها الدكتور يوسف حطيني، أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن 10 لقاءات حضورية في المجمّع الثقافي بأبوظبي، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 1 سبتمبر. تمزج الورشة ما بين المواد النظرية والعملية، وتغطي موضوعات الرواية وعناصرها، ومعنى الحكاية وكيفية صناعتها، وطرق بناء الشخصيات، والزمن والفضاء الروائي، وصناعة الفضاء الطباعي، والبعد الاجتماعي للغة وتوظيف مختلف الرموز فيها، والإيقاع الروائي، وروافع الأسلوب الروائي ومعوقاته.

وفي شهر سبتمبر، تقام ورشتان بالتوازي؛ فتنطلق ورشة أدوات الكتابة الشعرية مع الدكتورة عائشة الشامسي، أكاديمية وناقدة وشاعرة، في 1 سبتمبر وتستمر حتى 27 أكتوبر بواقع لقاء حضوري واحد في الأسبوع في المجمّع الثقافي. وتغطي الورشة موضوعات الشعر وأشكاله، وموسيقى الشعر، وتقنيات كتابة الشعر، وكتابة القصيدة الشعرية مع تطبيقات عملية ومراجعة وتنقيح النصوص.

مبادئ الكتابة

أما ورشة الكتابة للطفل، فتشرف عليها الدكتورة فاطمة المزروعي، أديبة وناشرة حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، وتنطلق في 5 سبتمبر وتمتد حتى 7 نوفمبر بواقع لقاء حضوري واحد كل أسبوع في المجمّع الثقافي. تبدأ الورشة بمقدمة عن أدب الأطفال، والتعرف على مبادئ الكتابة، عناصرها، وتقنياتها، وتتضمن قراءة نصوص أدبية مختلفة ومتنوعة، كما تُعرف الورشة بطرق الرسم وكيفية التعاون مع الرسامين، وما يمثله الرسم في النص، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لكتابة مجموعة من القصص ومراجعتها، وتحريرها وتجهيزها للطباعة.

التسجيل مفتوح من الآن حتى 13 مارس، للمواهب الكتابية الإماراتية من سن 18 عاماً وما فوق.