انطلاقة مبهرة لمعرض «الفن المبتكر» في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق في حي دبي للتصميم الموسم الثاني من «الفن المبتكر» بمشاركة فنانين ومواهب محلية وإقليمية وعالمية عبر طيف من الفعاليات والأنشطة الفنية والعروض الحية المستمرة حتى الأحد المقبل، ما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن.

فنون المستقبل

ويدعو الحدث زواره لاستكشاف معالم فنون المستقبل، حيث تقدم المنصات المشاركة أعمالاً فنية بتقنيات رقمية ورموز مشفرة، كما تتناول توجهات الفنون وتناقش الموضوعات ذات الصلة خلال سلسلة الجلسات وورش العمل المنظمة طيلة فعاليات المعرض الغنية والمتنوعة.

مشاركات عالمية

وبهذه المناسبة، قالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «نفخر بدورنا في تعزيز مشهد الفنون وماضون في جهودنا الرامية إلى إلهام وتمكين المبدعين في دبي والعالم ككل».

وأضافت: يشهد الموسم الثاني من «الفن المبتكر» مشاركات عالمية وحضوراً كبيراً للمواهب والفنانين الذين ينقلون تصوراتهم ويستعرضون رؤاهم المستقبلية للفنون من خلال أساليب مبتكرة وفريدة مرتكزة على مخرجات التكنولوجيا ولا سيما في مجال الرموز المشفرة وفنون الكتابة على الجدران.

نجوم الفن الرقمي

وتشارك منصة «the721.io» في الحدث من خلال تنظيم معرض نجوم الفن الرقمي «Icons of Crypto Art»، أحد أكثر العروض شمولاً للفنون الرقمية المشفرة حتى تاريخه، والذي يشارك به 50 فناناً من مشاهير الفن الرقمي والمشفر. ويقدم المعرض ثلاث معروضات مميزة وهي «Rare Pepes» التي حققت شهرة واسعة حتى قبل ظهور الفن الرقمي، و«Cryptopunks» أول مجموعة NFT تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات، بالإضافة إلى القطعة الفنية الرقمية التي تحمل اسم «Right Click and Save As Guy» من تصميم الفنان «XCOPY»، والتي تُعد تجسيداً لجوهر التوجهات الفنية المبتكرة.

وفي إطار مشاركته، قال الفنان عمر فرحة: «يسعدنا تقديم معرضنا الأول في دبي بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم الذي يقود الحراك الفني ويسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع وخصوصاً الفنون الرقمية والمشفرة».

وأضاف: «نسعى من خلال مشاركتنا إلى زيادة الوعي بعالم الفنون المشفرة والرقمية بتاريخ هذا النوع من الفنون ونفخر بعرض أعمال فنية لـ 50 فناناً من المتميزين في هذا المجال».

جرافيتي وجدران فنية

ومع بروز فن الشارع وتحوله إلى ظاهرة عالمية، يعد مشروع «Alienz Crews» بعنوان «هايبرنوفا»، إحدى أبرز محطات الحدث الفني الإبداعي. وتبرز الرسومات متعددة الوسائط أساليب جديدة يتبناها المبدعون من خلال الرسم على أغلفة بلاستيكية باستخدام رذاذ الفلورسنت والضوء فوق البنفسجي، حيث تمتزج الألوان والأضواء لتعطي للزوار تجربة بصرية فريدة من كل زاوية.

ويحظى الزوار بتجربة هذا النوع الجديد من الجرافيتي بمشاركة فنان الجرافيتي المشهور عالمياً تازروك، الذي مارس فن الكتابة على الجدران في لوس أنجلوس منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى جانب مؤسسة «Alienz Crews» التي تقدم للزوار فرصة صناعة لوحات جدارية فنية والتعبير عمّا يشعرون به من خلال وضع الملصقات على الجدار التفاعلي المخصص للزائرين في حي دبي للتصميم، وكذلك فرصة المشاركة بهذه الأعمال الفنية ورشها وتصميمها والبناء عليها.

وحول هذه المشاركة قال سام جاوتش المسؤول عن مشروع هايبرنوفا: «يسعدنا استعراض فنون الجرافيتي المبتكرة في أول ظهور لنا بدبي من خلال منصة حي دبي للتصميم، وانطلاقاً من إيماننا بدور فنون الكتابة على الجدران في إضافة جمالية وأبعاد حضرية وثقافية، نسعى إلى نشر ثقافة الجرافيتي في أوساط الجماهير المحلية والعالمية الزائرة للحدث».

كما تعرض منصة «الفن المبتكر» الأرشيف المصور للفنان حسين الموسوي الذي يستعرض في كل لوحة جانباً من جوانب التراث المعماري الإماراتي في معرضه للتصوير الفوتوغرافي بعنوان «الواجهة إلى الواجهة». ويستعرض مشروع الموسوي الوثائقي التغيرات المتسارعة الطارئة على مفهوم الحداثة والمعاصرة من خلال تصوير تطور النموذج العمراني والتقاط صور المباني في مراحل زمنية مختلفة وفي جميع أنحاء الدولة.

ويضم الحدث فعالية «d3 stage» التي تستضيف مجموعة من العروض الفنية المباشرة لثمانية فنانين موهوبين تم اختيارهم من بين أكثر من 100 طلب مشاركة تلقتها الجهة المنظمة للحدث.