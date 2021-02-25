نقابة المهن التمثيلية المصرية تكشف حقيقة وفاة الفنان يوسف شعبان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقة وفاة النجم الكبير يوسف شعبان.

ونفت عنبر هذه الأنباء قائلة إنها شائعة وليس لها أي أساس من الصحة، موضحة أنها تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص به وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.

وأشارت نهال عنبر إلى أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعي، خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%، لافتة إلى أن حالته كما هي منذ دخول العناية المركزة، وفقا لليوم السابع

يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.