إرسال أدوية المخرج حاتم علي ومتعلقاته إلى الطب الشرعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت الجهات المختصة في مصر بإرسال كمية كبيرة من الأدوية التي تم العثور عليها بغرفة الفنان السوري الراحل حاتم علي بفندق الماريوت، من بينها أدوية حساسية وعقاقير أخرى، إلى مصلحة الطب الشرعي، ومتعلقاته الشخصية.

وذكرت صحيفة "الدستور" أن المتعلقات الشخصية شملت هواتف، ومبلغ 35 ألف جنيه، وعملات لبنانية، ودولارات، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة نوعية الأدوية المتحفظ عليها واستخداماتها.

وانتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج الراحل لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.