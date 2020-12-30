إيقاف "ضحايا حلال" السعودي بقرار رسمي

المصدر: دبي - غسان خروب

بقرار رسمي، لن يتمكن مسلسل "ضحايا حلال" بعد اليوم من الوصول إلى حلقته الأخيرة، حيث أسدلت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الستار على ما تحمله حلقات المسلسل المقبلة من أحداث، بعد إعلانها عن إيقاف عرض المسلسل، عقب بث مشاهد جريئة منه أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا في بعض مشاهده "تجاوزاً ملموساً" للخطوط الحمراء، ومخالفته العادات المجتمعية، عبر انطواء حكايته على بعض الإشارات والايحاءات غير المناسبة.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التابعة لوزارة الإعلام، قالت، في بيان لها نشرته على حسابها في "تويتر"، إنها "اطلعت على محتوى المسلسل الذي يبث من خلال تطبيق "شاهد" VIP، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أنها "تواصلت مع منتج مسلسل "ضحايا حلال" ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل، وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة"، مشيرة إلى قرارها "تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها".

الجدل الذي أثاره المسلسل كان كفيلاً بأن يصعد به إلى قائمة "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تلبية للكثير من التغريدات التي طالبت بضرورة إيقاف العمل، الذي شهد تعليقات كثيرة، أكد فيها رواد التواصل الاجتماعي أن "المسلسل يمثل تشويهاً لوجه المجتمع السعودي"، فيما اعتبر البعض أنه "المسلسل لا يمثل المجتمع السعودي"، بينما اعتبر آخرون أن "المسلسل أسقط كل مفاهيم الأخلاق، وأنه يريد إبراز مدى هشاشة سلوكيات المجتمع السعودي".

الناقد السعودي رجا ساير المطيري قال، في تغريدة اطلقها عبر "تويتر": "مسلسل ضحايا حلال أخطأ بتعريضه "الممثل/ الطفل" لأفكار لا تناسب عمره، وهذا مبرر كافٍ لإيقاف عرضه"، أما الفنان عبد الله السدحان، فكتب عبر "تويتر": "تكلمت كثيراً، وكتبت كثيراً أن هناك من يسعى لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت اسم "عمل سعودي جريء!"، حيث أرفق السدحان مع تغريدته "المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، وعلّق بالقول: "يقال هذا مقطع من عمل سعودي محلي .. طالبك يا رب عسى وقت عرضه تكون أمي وبنياتنا نائمين".

يُذكر أن المسلسل يسلط الضوء على "قضايا اجتماعية"، حيث تدور أحداثه حول 5 فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة، تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق "أم نورا".