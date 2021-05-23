الهند تبدأ رحلة التعافي من كورونا وأوروبا تستعد لاستقبال زوارها

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

بدأت الهند أولى الخطوات نحو التعافي من فيروس كورونا (كوفيد19) وهي التي لاتزال تحصد آلاف حالات الوفاة جراء هذا الوباء العالمي، حيث أعلن رئيس وزراء العاصمة نيودلهي أرفيند كيجريوال البدء في تخفيف إجراءات العزل اعتباراً من الأسبوع المقبل

وقال كيجريوال، اليوم الأحد، إن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض.

وسجلت الهند، اليوم، 240 ألفاً و842 إصابة جديدة بالفيروس، و3741 وفاة أمس، وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر. وأضاف كيجريوال: إن المدينة، وهي من أكثر مدن البلاد تضرراً بالجائحة، تفرض إجراءات العزل العام منذ 20 أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة الجديدة تراجعت في الأسابيع الأخيرة، كما تراجع معدل الفحوص الإيجابية إلى أقل من 2.5 في المئة بالمقارنة مع 36 في المئة الشهر الماضي. وأضاف في مؤتمر صحافي «إذا واصلت حالات العدوى الانخفاض لمدة أسبوع، فاعتباراً من 31 مايو الجاري سنبدأ عملية تخفيف القيود».

وفي أوروبا، تستعد دول القارة لاستقبال المسافرين الذين مر 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية، وسيتم السماح باستقبال السياح، الذين تلقوا اللقاحات التي أقرها الاتحاد أو منظمة الصحة العالمية. وفتحت اليونان وقبرص وإيطاليا أبوابها للملقحين وأولئك الذين حصلوا على نتيجة اختبار سلبية، وأعفت بريطانيا القادمين من 12 دولة من الحجر الصحي.

وتستقبل فرنسا السياح من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحاصلين على نتيجة سلبية 72 ساعة قبل سفرهم، فيما تستقبل إسبانيا السياح البريطانيين واليابانيين دون إجرائهم أي فحص. وسيصبح الدخول إلى إسبانيا أسهل اعتباراً من 7 يونيو المقبل، إذ ستستقبل في هذا التوقيت الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية. أما في ألمانيا، دعا وزير الصحة ينس شبان لحجز جرعات لقاح «بيونتك - فايزر» ضد فيروس «كورونا» المستجد للتلميذات والتلاميذ من أجل بدء موسم دراسي نظامي بعد العطلة الصيفية، وقال لصحيفة «بيلد أم زونتاج» في عددها: «منح اللقاح للمراهقين يعد طريقاً نحو توفير موسم دراسي نظامي بعد عطلة الصيف»، وأضاف: «الهدف الواضح هو أن توفر الولايات عرض لقاح للتلميذات والتلاميذ القصر حتى نهاية أغسطس المقبل».

من جهتها، أعادت إسرائيل فتح حدودها أمام السياح الأجانب، اليوم، بعد انخفاض أعداد الإصابات بمرض «كوفيد 19» لكنها قالت: إن بدء وصول الزوار وإحياء صناعة السياحة سيستغرق وقتاً.

وفي خطوة منها لتشجيع الراغبين في السفر للخارج، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أنه يتعين على مواطني المدينة الحصول على لقاح فيروس «كورونا»، وكتبت لام، في مناقشة حول خطة الحكومة للتغلب على حقيقة أن عدداً ضئيلاً من السكان حصلوا على اللقاح «عندما تناقش حكومة هونغ كونغ ترتيبات السفر مع الدول أو الأماكن الأخرى، سوف تطلب من سكان هونغ كونغ أن يكونوا حاصلين على اللقاح، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض عندما يسافرون للخارج، وعدم جلب الفيروس إلى هونغ كونغ».