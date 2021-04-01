الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعاً حرجاً بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الخميس إن عددا من ولايات البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابعت كيرخوف في إفادة صحفية: "بالفعل هناك موقف بالغ الخطورة حاليا في البرازيل، وهناك عدد من الولايات في وضع حرج" مشيرة إلى أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 بالمئة.

وأصبحت البرازيل التي ظهرت فيها سلالة أشد عدوى بؤرة لتفشي الجائحة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.