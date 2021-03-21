تفاؤل في أوروبا بنهاية الصيف.. والتعثر في اللقاح مؤقّت

المصدر: عواصم- البيان، وكالات



430 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا تم حقنها في أذرع البشر في جميع أنحاء العالم، بحسب «بلومبيرغ» الأمريكية. العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين، مؤسس شركة «بيونتيك» الألمانية التي أنتجت مع شركة فايزر لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يقول إنه متفائل بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف المقبل، مشيراً في تصريح لصحيفة «فيلت ام زونتاج» الألمانية، إلى أن مشكلات تعثر توزيع اللقاح مؤقتة، ومؤكداً أنه من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل.



وأضاف إنه لن تكون هناك حاجة إلى الإغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، مضيفاً: «تكون هناك عمليات تفش، لكنها لن تكون مؤثرة، وتكون هناك تحورات، لكنها لن تخيفنا».



لم يتطرق البروفيسور من أصل تركي لغير أمريكا وأوروبا في حديثه المتفائل. لكن آلية «كوكافس»، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتحالف «غافي» للقاحات، وهي إحدى المنظمات التي تعمل على ضمان إمداد الدول الفقيرة باللقاح، حددت هدفاً يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20 في المائة من سكان الدول المشاركة بحلول نهاية 2021.



ملياريْ جرعة



آلية «كوفاكس» تهدف إلى توفير ما مجموعه ملياريْ جرعة من اللقاحات على الأقل بحلول نهاية عام 2021، بما فيها ما لا يقل عن 1.3 مليار جرعة لما مجموعه 92 اقتصاداً من الاقتصادات المؤهلة للحصول على الدعم في إطار آلية التزام السوق المسبق لـ «كوفاكس». وتمثل عمليات توزيع الجرعات بداية لما سيكون أكبر عملية نشر للقاحات على الصعيد العالمي، وأسرعها وأكثرها تعقيداً في التاريخ.



وبحسب اللائحة ذاتها، فإن الدول، التي ستتلقى أكبر عدد من الجرعات، خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الهند، ونيجيريا، وباكستان، وإندونيسيا، والبرازيل، وبنغلادش.



وتحدد الجولة الأولى الجرعات الجاري توريدها من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، المصنّع من طرف شركة أسترازينيكا مباشرةً، ولقاح «كوفشيلد» المصنّع بموجب ترخيص من جانب معهد الأمصال في الهند (SII/AZ)، إلى جميع البلدان المدرجة في هذه الجولة للحصول على الدعم في إطارها.



وتشير المعطيات الواردة في بيانات التقرير إلى أن مبادرة «كوفاكس» لتوزيع لقاحات مجانية على البلدان الفقيرة، والمنخفضة الدخل، أدرجت المملكة، أيضاً، في القائمة الثانية للدول المؤهلة إلى الحصول على كميات أكبر من جرعات اللقاح، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021، والمموّلة بشكل كامل من الأطراف المانحة المشاركة في هذه المبادرة.



وقف تبرعات



في بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي حالياً ليس في وضع يتيح له التبرع بلقاحات «كورونا» للدول الأكثر فقراً. وقالت لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية «هناك ضغط على الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات لنفسها»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.



مع ذلك، أبرزت فون دير لاين الدعم المالي الأوروبي لمبادرة كوفاكس، التي دشنتها منظمة الصحة العالمية لمنح الدول الأفقر اللقاحات. وقالت «الاتحاد الأوروبي استثمر 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في هذه المبادرة. كوفاكس قامت بالفعل بتقديم 30 مليون جرعة من اللقاح لـ 52 دولة».



وأوضحت «فون دير لاين» أن الآلية التي تتيح للكتلة الأوروبية مشاركة اللقاح بصورة مباشرة مع دول أخرى لن تبدأ العمل«حتى يكون لدينا وضع إنتاج أفضل في الاتحاد الأوروبي».