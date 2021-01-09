«شؤون القصر» تدعم «دبي للتوحد» ومتضرري «كورونا» بـ950 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

وجهت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي 950 ألف درهم لدعم القطاع الاجتماعي المتضرر من جائحة كورونا في الإمارة ومركز دبي للتوحد.

وأوضحت المؤسسة أنه تم توجيه مبلغ 450 ألف درهم لمركز دبي للتوحد من المصارف الوقفية لتلبية احتياجات المركز من تغطية تكاليف الدراسة والرعاية الاجتماعية للطلبة.

وسلم خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر شيكاً بالمبلغ إلى محمد العمادي مدير المركز في مقره بدبي.

كما قدمت المؤسسة 250 ألف درهم إلى مؤسسة التراحم الخيرية و250 ألف درهم إلى جمعية دار البر ضمن خططها لدعم القطاع الاجتماعي المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.

وقال خالد آل ثاني إن المؤسسة حريصة على دعم الحالات الإنسانية على ضوء التقارير المقدمة إليها خصوصاً الحالات التي تضررت من تداعيات وباء كورونا.

وذكر أن المؤسسة وجهت دعماً مالياً إلى مركز دبي للتوحد لدعمه في تطبيق برامجه المتكاملة لتأهيل الأطفال المصابين بعرض التوحد من المواطنين والمقيمين والتخفيف من معاناة الأسر الغير قادرة على تحمل كامل تكاليف التأهيل.

ولفت خالد آل ثاني إلى أن المؤسسة تطبق استراتيجية شاملة لتوجيه المصارف الوقفية لتغطي مختلف قطاعات خدمة المجتمع وهي مصرف التعليم ومصرف الصحة ومصرف الشؤون الاجتماعية ومصرف الشؤون الإسلامية ومصرف البر والتقوى.