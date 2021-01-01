تسجيل 1861 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و33 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 2143 أول أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 439 ألفا و193‭‭ ‬‬ حالة في البلاد.

كما تم تسجيل وفاة 33 شخصا بكوفيد-19 نزولا من 41 أول أمس، مما يرفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة.

وطبقا لبيانات الوزارة تم شفاء 2253 حالة إضافية، مما يرفع مجموع المتعافين إلى 407 آلاف و504.

وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أمس إن تحقيق المناعة الجماعية رهن بالوصول إلى تطعيم 60 في المائة من السكان على الأقل.

وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين".

كان الوزير قد أعلن في وقت سابق أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح، لتطعيم 25 مليون من السكان.