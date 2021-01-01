لقاح «كوفيد 19» للمواطنين والمقيمين في جميع مراكز «الصحة»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر اللقاح للفيروس غير النشط ضد «كوفيد 19» حالياً، في جميع المراكز الصحية بمختلف إمارات الدولة لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاماً، وخصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بعد إعلان الوزارة التسجيل الرسمي للقاح، وذلك إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع، والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة «كوفيد 19».

مكانة

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن الوزارة بدأت بتوفير لقاح «كوفيد 19» المدرج والمسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية، التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيراً إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولا سيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة لهم تقديراً لمكانتهم المجتمعية، وبما يحظون به من مكانة خاصة لدى قيادة الدولة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع، من خلال تبني العلاجات المبتكرة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوصات، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والمستلزمات الطبية والوقائية.

تعامل

ولفت الدكتور الرند إلى أن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة كان ضمن أفضل الدول في التعامل مع «كوفيد 19» نظراً لتطور قطاعها الصحي ورؤية القيادة الرشيدة للدولة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسيته العالمية، من خلال اعتماد اللقاح الذي يتطابق مع المعايير الصارمة التي تتبعها دولة الإمارات.

وتقدم بالشكر والامتنان لحكومة الإمارات، التي وفرت جميع التجهيزات والمعدات الطبية، والمخزون الاستراتيجي للدواء، تأكيداً على استثنائية الإمارات في احتواء خطر فيروس كورونا وحماية صحة أفراد المجتمع، كمثال ملهم يحتذى به عالمياً.

ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى، وذلك بعد مراجعة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وقد أظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، فعالية مناعة ضد أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.