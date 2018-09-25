«الالتفات البصري».. محطات بلاغية في أروقة اللغة

المصدر: القاهرة - البيان

يحاول كتاب «الالتفات البصري من النص إلى الخطاب.. قراءة في شعرية الشكل» تحويل مصطلح «الالتفات» من المفهوم البلاغي الذي يتحقق عبر حركة اللغة، وتغير مساراتها البنائية من حالة إلى أخرى، ومن نسق إلى آخر.

ويتبنى الكتاب أيضاً لمؤلفه الدكتور عبدالناصر هلال، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بالقاهرة، مفهوم الالتفات البصري الذي يتحقق عبر حركة المرئي الذي تخلقه اللغة، وآليات تعبيرية أخرى، وكيفية تشكيلها، وإخراجها على الصفحة (شعرية) المكان، حيث ينتقل المبدع (الشاعر) من شكل كتابي إلى شكل آخر. مختلف في بنيته البصرية، ما يجعل من النص نصاً مفتوحاً، متحركاً، متعدد القراءة.