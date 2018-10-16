«الجرائم الإلكترونية».. توعية وتثقيف

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

يؤكد كتاب «الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها»، أن الجرائم الإلكترونية وجرائم التقنية العالية، تعتبر من أكثر الجرائم التي تشغل بال المجتمعات المعاصرة، بسبب الانتشار الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية في حياة عامة الناس.

ويعدد هذا الإصدار الجديد، بعض أنماط الجرائم الإلكترونية ومجالات استخدام الحاسب الآلي وتقانة المعلومات والاتصالات، والتي تُعَد مجالات يصعب حصرها الآن، موضحاً أن تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية، ستكون هي الحاكمة لكافة المعاملات والأنشطة في المستقبل القريب، بل ومن المتوقع أن تتطور تقنيات المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي بسرعة لا يمكن قياسها، ولا غرابة أن تنتشر أنماط الجرائم الإلكترونية المصاحبة لهذه الثورة التكنولوجية بذات السرعة، وفي مختلف الاتجاهات.

وتنبع أهمية الكتاب، من أهمية الخدمات الإلكترونية في حياتنا اليومية، وغموضها وتعقيداتها التي تحتاج إلى أدبيات مفصلة، وشروح وافية، تساعد على نشر الوعي وسط عامة الناس، وبين رجال نظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص، حيث إن التوسع المتواصل في استخدام تقنيات المعلومات، يضاعف من فرص إساءة استخدام تلك التقنيات.

مؤكداً أن البحث في أنماط الجرائم الإلكترونية والتعرف إلى أبعادها واتجاهاتها، على مراجعة وتطوير قواعد البينة الرقمية، بما تحقيق العدل الجنائي عن وعي وإدراك.

يأتي الكتاب من إعداد العميد م د. إبراهيم حمد الهنائي، د. محمد الأمين البشري محجوب، النقيـب عادل عبد الله حميد، ويتكون من سبعة فصول، يتفرع كل منها إلى عدد من المباحث، حيث يتناول الفصل الأول الموضوعات التمهيدية، مع التركيز على مراجعة الدراسات السابقة ومناهجها، بينما يدور الفصل الثاني حول مفهوم الجرائم الإلكترونية، ويُعنى ببيان المصطلحات الفنية والقانونية، وتحديد أنماط الجرائم الإلكترونية وأبعادها واتجاهاتها.

ويعرض الفصل الثالث تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، مركّزاً على دراسة بعض التشريعات الشكلية والموضوعية السائدة في هذا المجال وتقييمها، في حين يقدم الفصل الرابع دراسة لطرق التحقيق وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية وخصوصيتها.

ويطرح الفصل الخامس أهمية الانتقال بعمليات التحقيق وجمع الاستدلالات من الأساليب التقليدية إلى نهج التحقيقات الرقمية، في حين يبحث الفصل السادس في وظائف ودور أجهزة العدالة الجنائية في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وكيفية التعامل معها داخل نظام العدالة الجنائية.

ويهتم الفصل السابع بعرض وتحليل نماذج من قضايا الجرائم الإلكترونية، واستنباط ما يستفاد منها، ويختتم الكتاب بالنتائج والتوصيات، وطرح حلول ومقترحات من شأنها أن تعزز الجاهزية لمواجهة مستجدات الجرائم الإلكترونية، بموجب استراتيجيات عملية ورؤى مستقبلية.

الكتاب:«الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها» المؤلف:إبراهيم الهنائي، محمد محجوب، عادل حميدالصفحات:230القطع:المتوسط