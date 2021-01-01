غداً بدء تطبيق التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تطبق في إمارة أبوظبي اعتباراً من الغد نظام التعرفة المروية «درب»، ودعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة بلديات أبوظبي، أصحاب المركبات إلى التسجيل في النظام قبل اجتياز بوابات التعرفة المرورية لتجنب المخالفات. وعلى نحو آخر تم، أمس، استئناف تشغيل خطوط حافلات النقل العام بين مدن إمارة أبوظبي، وذلك وفق جدول زمني معدل لرحلات الحافلات حدده «النقل المتكامل» على موقعه الإلكتروني، وأوضح المركز أن الخدمة التي سيتم استئنافها هي X90 بين مدينتي أبوظبي والعين.

وأشار إلى استئناف هذه الخدمات بمعدل رحلتين حداً أدنى في كل اتجاه، وبنسبة 25% من عدد الرحلات السابقة بين المدن لمنطقة الظفرة، و50% من عدد الرحلات السابقة بين المدن لمنطقة العين نظراً لارتفاع الطلب من جانب المستخدمين.

وبالنسبة لنظام التعرفة المروية، الذي يطبق اعتباراً من صباح الغد فإن مركز النقل المتكامل شدد على تفعيل الحسابات المسجلة أو إنشاء حسابات جديدة، مع أهمية تعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يذهب منها 50 درهماً إلى المستخدم رصيداً في حسابه.

مخالفات

وأوضح المركز أن قائمة المخالفات تشمل 100 درهم للمركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الأولى، بعد انتهاء فترة السماح وهي 10 أيام عمل، من تاريخ المرور دون تسجيل المركبة، وعند عبور المركبة نفسها للمرة الثانية فإن المخالفة تحتسب بقيمة 200 درهم، كما تحتسب مخالفة ثالثة بقيمة 400 درهم بعد كل مرة عبور بعد المرة الثانية، وأشار المركز إلى أنه في حال نفاد الرصيد أو المحفظة المالية فإن مخالفة تطبق بقيمة 50 درهماً للمركبات التي لا تحمل لوحة تابعة لإمارة أبوظبي، وتحتسب بعد 5 أيام عمل.

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