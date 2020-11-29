إطلاق المنصة الافتراضية لـ«اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري»

المصدر: دبي- رامي عايش

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية-العالمية «اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد»، والتي نفذت في إطار تنسيق الجهود، لتعميق مفهوم التواصل الحضاري بين الأجيال، والاطلاع على مختلف ثقافات الشعوب، وتعميق قيم المحبة والتسامح مع الآخرين، من خلال فتح الآفاق مع مختلف ثقافات الشعوب المسلمة وغير المسلمة كافة، محلياً ودولياً.

وتضمنت الجلسةُ الافتراضية التي رافقت إطلاق المنصة، حواراً بعنوان: «أسعد شعب، أسعد مقيم»، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، واللواء الدكتور أحمد محمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، فيما تولى «الإدارة»، الإعلامي مروان الحل.

وأوضح الدكتور الشيباني أن المنصة «خدمة للتواصل مع كل الفئات، وبدعم من جميع الجهات على المستويات الفردية والحكومية والمجتمعية، وهي كذلك وعاء حاضن لتلك الجهات، لتكون رافداً للأفكار ذات مخرجات إيجابية، كما أنها تسعى إلى تحقيق هدف رئيس، وهو تعزيز سعادة الجميع، من خلال آفاق كبيرة، تحققت بفضل الله، ثم بفضل توفر الخدمات لكل شرائح المجتمع».

تطور الأمن

وفي محور تطور الأمن والأمان، وأثره في إسعاد المقيمين، أكد اللواء ابن فهد، أن الإمارات دولة التسامح والإنسانية، وتقبل الآخر، دون النظر إلى دين، لغة، معتقد أو ثقافة، وهو ما عزز الطمأنينة لدى المقيمين، مشيراً إلى أن الحضارة الإسلامية، أوجدت منظومة متكاملة، تدرس إلى الآن، بفضل وجود مبدأ تعاقبت عليه الأجيال، وهو التسامح وتقبل الآخر.

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