عبدالله بن زايد ونايف الحجرف يبحثان تعزيز العمل الخليجي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كلاً على حدة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال لقاء سموه مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف -الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي- بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور نايف الحجرف، مشيداً بجهود تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد سموه حرص الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس في التنمية والازدهار والرخاء.

كما بحث سموه العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والبحرين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتبادل سموه ووزير خارجية البحرين وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأعرب عن تطلع البلدين بدعم ورعاية من قيادتيهما إلى تعزيز التعاون في المجالات كافة.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إيدي راما رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. واستعرض الجانبان، تطورات جائحة «كوفيد 19»، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعياته. وأشاد سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وقبيل انعقاد الاجتماع بين الجانبين وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وإيدي راما اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما جرى التوقيع على اتفاقية إعادة الإعمار بين وزارة إعادة الإعمار في ألبانيا وصندوق أبوظبي للتنمية. وقع الاتفاقية أربين أحميتاي وزير إعادة الإعمار في ألبانيا، ومحمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة. جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الزراعية والصحية والتجارية والأمن الغذائي. وتبادل سموه ووزير الشؤون الخارجية في الهند وجهات النظر تجاه مستجدات المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة والراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. (أبوظبي - وام)

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