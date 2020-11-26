مبادرات استشرافية ترسم ملامح التنمية الشاملة في الإمارات

بدائل النفط

1دعم مناهج دراسية تركز على الابتكار

2إعداد جيل للتعامل مع فرص المستقبل

3الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال

4تطوير الاتصالات والبنية التكنولوجية

5توفير الدعم المادي لروّاد الأعمال

6دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة

7إطلاق مبادرات لدعم ريادة الأعمال

8إبراز مكانة الإمارات أمام المستثمرين

9اعتماد منهجية لإدارة وحماية البيانات

10توظيف التكنولوجيا الحديثة

11تطوير العمل الحكومي

12إشراك المجتمع في صياغة المستقبل

13وضع خارطة لتحقيق قفزات نوعية

14ترسيخ القوة الناعمة للدولة

15تجهيز القطاعات الأساسية للمستقبل

16مضاعفة جهود القطاع الخاص

17الاستثمار في رأس المال البشري

18تطوير برامج تعليمية في التقنيات المطلوبة

19وضع تشريعات تشجع على الاستثمار

20توفير قنوات ميسرة لتمويل المشاريع

الغذاء

1إنشاء مستودعات غذائية أكثر كفاءة وترابطاً وذكاء.

2تسخير الثورة الصناعية الرابعة بعمليات الزراعة وتصنيع ونقل المواد الغذائية.

3تطويع التقنيات الزراعية الحديثة لتناسب الظروف المناخية عبر البحوث والمقارنات التطبيقية.

4التجاوب السريع مع الفرص الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة.

5استخدام نموذج الاقتصاد الدائري في صناعة الأغذية.

6توعية المزارعين ونشر المعارف وتشجيع تبني مفهوم الزراعة المحمية.

7استحداث أنماط زراعية جديدة مثل المزارع العمودية والزراعة المائية.

8تعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز تنوع المحاصيل المنتجة محلياً.

9تحفيز الزراعة الذكيّة عبر تطوير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة للقطاع.

10زيادة الاستثمار والإنفاق في البحث العلمي والدراسات الزراعية لدعم تكنولوجيا الغذاء.

11زيادة الوعي الاستهلاكي الغذائي للسكان والحد من هدر الطعام.

12دعم قطاع خدمات الطعام للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة عبر تقليل المخلفات.

13التركيز على مكافحة الآفات الزراعية بدون استخدام المبيدات والبحث عن الوسائل الآمنة.

14دعم الشركات الوطنية والاطلاع على التجارب العالمية في المجالات الزراعية المتنوعة.

15رفع إنتاجية وكفاءة وجودة المنتج المحلي.

16تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة.

17زيادة الاستثمارات التي تعزز بناء قطاع زراعي حديث.

18التوسّع في الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء.

19زيادة المشاريع لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية.

20دعم المزارعين سواء من ناحية الخبراء أو التقنيات الحديثة.

21تعزيز شبكة النقل الجوي والبحري والبري.

22توفير بيئة أعمال ملائمة للشركات الناشئة.

استضافة المنظمات الدولية

1التوسّع في الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية.

2استضافة مقرات الشركات والمؤسسات المنظمة للفعاليات الدولية.

3زيادة التشريعات المرنة التي تسهل وجود المنظمات الدولية في الإمارات.

4استراتيجيات مدروسة لفحص أهمية الاستضافة ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات.

5ترويج مكانة الدولة عالمياً على صعيد توفيرها سبل نجاح عمل المنظمات الدولية.

6تأسيس كيانات ومنظمات غير ربحية لخدمة مختلف القطاعات.

7تعزيز البنية التحتية الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية.

8التوسّع في تبني تقنيات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

9 زيادة تأهيل الكوادر الوطنية للإشراف على تنظيم الفعاليات الكبرى.

10التوسّع في البنية التحتية الرياضية لاستضافة البطولات العالمية الكبرى.

11 وضع بروتوكول لاستضافة الاتحادات الرياضية الدولية.

12زيادة دعم الكوادر الإماراتية التي تتبوأ مكانة دولية مرموقة.

13تعزيز الدعم اللوجستي لضمان نجاح الأنشطة الرياضية كافة.

14العمل على زيادة عدد الكوادر الإماراتية في عضوية الاتحادات الدولية.

15زيادة دور القطاع الخاص لدعم استضافة الشركات والمؤسسات الدولية.

16إعادة هندسة المنظومة التعليمية وبناء المهارات. 17التوسّع في استقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها بالدولة.

18 استحداث فرص جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

19التوسّع في خطط استقطاب الشركات العالمية المليارية إلى الإمارات.

20مبادرات مبتكرة لجذب المهارات والمواهب العربية والعالمية.

الرياضة

1وضع استراتيجية طويلة المدى لإعداد أبطال أولمبيين واستحداث برنامج البطل الأولمبي.

2تطوير البنية التحتية والتوسع في المنشآت الرياضية من خلال قرى أولمبية متكاملة.

3إنشاء أكاديميات متخصصة ومدارس للموهوبين رياضياً.

4الاهتمام بالقاعدة مبكراً والتركيز على الرياضية المدرسية.

5تطبيق الاحتراف في الألعاب الرياضية كافة وليس كرة القدم فقط.

6تطبيق الاحتراف في العمل الإداري الرياضي.

7وضع آلية وخطة لحث الرياضيين على الاحتراف الخارجي.

8حل مشكلة تفرغ الرياضيين.

9الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي.

10التحول نحو الاستثمار الرياضي في الأندية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي وإنشاء أندية استثمارية.

11الاستثمار في الرياضات الإلكترونية.

12إعادة تنقيح لوائح الاتحادات الرياضية وتغيير لوائح انتخاب أعضاء مجالس الإدارات في الاتحادات.

13زيادة الاهتمام برياضة المرأة.

14إنشاء مراكز شباب رياضية واجتماعية لكل أطياف وفئات المجتمع في مختلف إمارات الدولة.

15وضع آليات للمحاسبة وتقييم الأداء الرياضي.

16الاهتمام بالرياضة الجامعية وإنشاء كليات للتربية الرياضية.

17تخصيص ميزانيات كافية للمنتخبات الوطنية في الألعاب الفردية والجماعية.

18إتاحة الفرص لأصحاب الكفاءة والخبرة وليس أهل الثقة فقط لتولي مهام العمل الرياضي.

19تأهيل المدربين المواطنين والاستعانة بالكوادر الشابة.

20حوكمة المؤسسات الرياضية بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية.

التمكين السياسي

1إدراج ثقافة التمكين السياسي في المناهج الدراسية.

2التوسع في تضمين برامج العلوم السياسية في التخصصات الأكاديمية.

3وجود مؤشر يقيس مدى تحقق التمكين السياسي.

4فتح المجال أمام الفئة العمرية بين 18 إلى أقل من 21 سنة للمشاركة في الاقتراع.

5تطبيق التصويت عبر الإنترنت في الدورات المقبلة من انتخابات «الوطني».

6زيادة توعية المواطنين ليكونوا أكثر قدرة على فرز ودراسة البرامج الانتخابية.

7إيفاد طلبة المدارس والجامعات لزيارة مقرات جهات سياسية بالدولة.

8حضور الطلبة جلسات «الوطني» للتعرف على القضايا التي تناقش فيها.

9تأهيل كوادر وطنية لنشر مبادئ السياسة الإماراتية ونقلها إلى الشباب.

10توظيف قدرات الشباب في التواصل مع المجتمع الخارجي لتعزيز روح القيادة.

11مبادرات مبتكرة لتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع.

12زيادة مبادرات تمكين المرأة في كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية.

13تعزيز السياسات صديقة المرأة العاملة لمواصلة دورها في تنمية الأسرة والوطن.

14التوسع في المبادرات لتكوين أسر عصرية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.

15زيادة البرامج الرائدة للتبادل الثقافي مع كافة دول العالم.

16تجهيز الشباب بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة.

17زيادة المبادرات لترسيخ قيم التسامح والتماسك والتواضع في ربوع المجتمع.

18تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنميـــة الاقتصـــاد وجـذب الاستثمار.

19تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية العمل البرلماني.

20زيادة مراكز استطلاع الرأي التي تتصل بالشباب مباشرة.

الإعلام

1إقرار قانون شامل ينظم أنشطة الإعلام لا سيما الإلكتروني.

2تجديد قانون المطبوعات والنشر لمواكبة تطورات القطاع الإعلامي بالدولة.

3زيادة عقد خلوات وندوات تجمع الإعلاميين لمعاينة الوضع الراهن ووضع تصورات للمستقبل4وضع خطط سنوية وأخرى خمسية وعشرية لضمان بقاء القطاع الإعلامي في حالة تطور مستمرة.

5التوسع في إنشاء الأكاديميات المتخصصة في تدريب المواهب على صناعة محتوى تنافسي قادر على مخاطبة العالم.

6تعزيز دور الكفاءات المواطنة وتوفير كافة الممكنات التدريبية لها.

7تحفيز الجيل الصاعد من المواطنين على امتهان الإعلام وقيادته.

8تطوير منصات الإعلام الرقمي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة داخل الدولة وخارجها.

9ضرورة العمل على تكريس مفهوم «الإعلامي الشامل» المتخصص في مجاله.

10تطويع الذكاء الاصطناعي وتطبيق أفضل التقنيات لخدمة القطاع الإعلامي.11

استمرارية العمل على تطوير مراكز الأخبار في الدولة.

12مواكبة القنوات الإعلامية لتطورات الإعلام الرقمي وإطلاق خدمات إلكترونية حديثة.

13تطوير المناهج في كليات ومعاهد الإعلام وأساليب تدريسها وطرح برامج متخصصة في وسائل التواصل.

14ضرورة تركيز كليات الإعلام على الجانب العملي أكثر من النظري.

15ترسيخ ثقافة العمل الإعلامي الاحترافي لدى العاملين في الوسط الإعلامي.

16نقل وحفظ الأرشيف الإعلامي الكبير الذي يحتوي على أخبار الإمارات منذ تأسيسها.

17تطوير المحتوى في الصحافة الورقية لا سيما في ظل التطور السريع في نشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية.

18الاهتمام بالتربية الإعلامية الرقمية للطلبة للتحقق والتثبت من الأخبار الكاذبة والمفبركة.

19تفعيل إدارات الاتصال الحكومي في جميع الجهات وتزويدها بكوادر متخصصة ومتمكّنة.

20الاستفادة من خدمات الصحفي «الروبوت» في المهام التي قد تشكل خطراً على حياة الصحفي.

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