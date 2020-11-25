كهرباء الشارقة تنفذ 3 محطات توزيع جهد 132 كيلوفولت و4 محطات جهد 33

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إضافة 3 محطات توزيع جهد 132 كيلوفولت تشمل محطات واسط وتلال والطي، كما كشفت الهيئة عن الانتهاء من تنفيذ 4 محطات فرعية جهد 33 كيلوفولت في مناطق الرحمانية والصناعية 5 والصجعة وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلوفولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة بالإضافة إلى دخول محطة الجادة جهد 132 إلى الخدمة خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المحطات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية في كافة المناطق ومواكبة التوسعات العمرانية والصناعية في مختلف المناطق التي تشهدها إمارة الشارقة مما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، منوهاً بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بنسبة تصل إلى 7%.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على توفير بيئة مستدامة للبنية التحتية تماشياً مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والخاصة بالتأكيد على أهمية تبني السياسات والبرامج الهادفة إلى تطبيق معايير الاستدامة في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة، وذلك بالشكل الذي يعزز من جودة الحياة لسكان الإمارة والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة تعزز القدرة التنافسية لإمارة الشارقة في مختلف المجالات.

وأوضح أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على دراسات لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي، أن الفرق الفنية بالهيئة تتابع تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات البيئية والجودة وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنياً، كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.

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