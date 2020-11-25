شرطة دبي تنظم مسابقة «حماية الميدانية»

المصدر: دبي - البيان

يُنظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومجلس شرطة دبي الطلابي، مسابقة «حماية الميدانية» والمخصصة لطلبة المدارس، والتي ستقام «عن بُعد» عبر منصة «زوم» للتواصل المرئي خلال الإجازة الشتوية للمدارس بشهر ديسمبر المقبل.

وتستهدف المسابقة استكشاف واحتضان المواهب لدى الطلاب وتنميتها، بالإضافة إلى دعم الفرق الموسيقية وتمكينها لتضاهي مثيلاتها من الفرق الموسيقية العالمية.

كما حدد مركز حماية الدولي شروطاً للاشتراك بالمسابقة وهي: أن يكون عمر الطالب من 12 وحتى 18 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، كما يجب ألا يحول أي عائق طبي أو جسدي يمنع الطالب من التدريبات العسكرية، وأخيراً أن يكون عدد المشاركين من المدرسة الواحدة من 25 ولغاية 35 طالباً، وللتسجيل بالمسابقة الدخول على الرابط https://form.jotform.com/203128872775463.

ومن جانبه، ذكر العميد عيد محمد بن ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، «أن هدف القيادة العامة لشرطة دبي من المسابقة هو تنمية مهارات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، والاستفادة من التدريب العسكري في تعزيز قيم الضبط والربط والعمل الجماعي، وإكساب المشاركين مهارات الحركات العسكرية التي تتسم بالخفة والحركة والأداء المتقن.

فالتدريب العسكري دائماً ما يكون له نتائج إيجابية في نفس الطالب، فيتحول سلوكه تدريجياً ليكون مثالاً لأقرانه وزملائه».

وبدوره، أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن محمد شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، إلى أن المسابقة هذا العام ستقام بنظام التواصل المرئي «عن بُعد» نظراً للاحترازات الطبية وللحفاظ على سلامة طلابنا، مشيداً بالروح العالية التي لمسها من المشاركين بالدورة السابقة والتزامهم بمنهج التدريب وتشجيع أولياء الأمور للطلاب، ما أثمر عن نجاح باهر بكل المقاييس، حيث تفاعل الجميع من أجل تزويد الطلاب بالمهارات العسكرية، وزيادة الجرعات الخاصة بالتوعية الأمنية، بالإضافة إلى تدريبهم لأبجديات التدريب الموسيقي الفردي بالتناغم الجماعي.

وشارك في مسابقة حماية الميدانية «العسكرية الموسيقية» خلال العام الماضي 892 طالباً وطالبة يمثلون 72 مدرسة حكومية وخاصة، حيث فازت آنذاك مدرسة جيمس الإنجليزية الثانوية بالمركز الأول بالتدريب العسكري، وفازت مدرسة جيمس الهندية بالمركز الثاني بالتدريب العسكري، وفازت مدرسة ويستمنستر ومدرسة حماية للبنين بالمركز الثالث بالتدريب العسكري، وأما مدرسة حماية للبنات ففازت كأكثر مدرسة شارك طالباتها بساعات تدريبية عسكرية، وتم تكريم المدرسة الأمريكية بدبي كونها صاحبة أفضل فكرة عرض عسكري.

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