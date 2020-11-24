اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم الوطني الـ49 تطلق حملة «عيشي بلادي»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أطلقت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 حملة «عيشي بلادي»، التي تهدف إلى توحيد الجميع من خلال دعوتهم لتصوير أنفسهم وهم يؤدون النشيد الوطني. كما تم إطلاق صفحة مخصصة ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالاحتفال الرسمي

(uaenationalday.ae) يتضمن تعليمات حول كيفية تسجيل الفيديو، ويمكن للراغبين أيضاً إرسال تسجيلاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحتفال الرسمي

(@OfficialUAEND)

على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. ووجهت اللجنة الدعوة للجميع بمختلف أعمارهم وجنسياتهم للانضمام والمشاركة في النشيد الوطني مع استخدام الوسم #عيشي_بلادي أو #Eishy_Bilady، ويمكن للجميع زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاطلاع على التفاصيل اللازمة حول كيفية القيام بتسجيل الفيديو، وتقديم المشاركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وسيقام استعراض حيّ ومذهل للاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل، وسيتم بثه إلى الملايين من الجماهير والمتابعين في الإمارات وخارجها.

ويشارك عدد من المبدعين المحليين والعالميين في إنتاج هذا العرض الدرامي عالمي المستوي، والذي يحمل اسم «غرس الاتحاد»، وستستخدم فيه منحوتة متحركة محاطة بالبحر ومضاءة بصور رقمية تستعرض موضوعات مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات العريق وقيمها الأصيلة، وسيصوّر العرض مراحل نمو بذرة وتحوّلها إلى برعم وفي النهاية إلى زهور كاملة، كما يستعرض بشكل فني الرحلة التي انطلقت فيها دولة الإمارات على مدار الـ49 عاماً الماضية.

وستبث مجموعة مختارة من التسجيلات ضمن العرض المباشر للاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد»، كما ستعرض المشاركات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحتفال الرسمي ضمن مجموعة من مقاطع الفيديو تبرز تضامن أفراد المجتمع الإماراتي وهم يؤدون النشيد الوطني لدولة الإمارات.

إيجابية وتفاؤل

وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة: «مع القيود التي فرضتها جائحة (كوفيد19) على الاحتفالات بشكل عام، فإن هذا الأداء الجماهيري للنشيد الوطني يتيح الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49. ومن الضروري بالنسبة لنا في هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، أن نتضامن معاً بصوت واحد بينما ننظر نحو المستقبل بإيجابية وتفاؤل».

ولفت إلى أن ظروف جائحة «كوفيد 19» فرضت علينا التعامل مع احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات بأسلوب جديد وطموح فيما سيتم تصوير العرض بشكل فريد يتيح للجمهور الاستمتاع بمتابعة العرض من منازلهم. وأضاف المزروعي أن الفكرة الأبرز في هذا العرض المباشر تتمثل في بث رسالة الأمل والتفاؤل إضافة إلى أن العرض يجسد إرث دولة الإمارات العريق وعاداتها وتقاليدها الأصيلة التي تمكننا من استشراف مستقبل مشرق.

تطورات

وقال المزروعي إن هذا العرض سيروي بأسلوبه الفني المتميز، المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها، لتحاكي بذلك مسيرة دولة الإمارات على مر السنوات الــ49 الماضية.

وسيقام العرض الذي يحمل اسم «غرس الاتحاد» على شكل منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر، تُعرض عليها صور رقمية ومؤثرات مرئية تتناول مواضيع مستوحاة من تاريخ الإمارات وقيمها الراسخة وتطلعاتها للمستقبل.

وصمم الإنتاج الخاص بالحفل فريق من الإماراتيين والمخرجة الفنية إس ديفلين، التي اشتهرت عالمياً بتصميم منحوتات أدائية ضخمة وعروض تدمج الموسيقى واللغة والضوء، والتي صمّمت الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن 2012، وحفل افتتاح أولمبياد ريو 2016 الصيفية وجناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، فيما سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمحتوى العرض خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون أحد أضخم العروض التي تشهدها دولة الإمارات.

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