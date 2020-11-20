«أبوظبي للطفولة المبكرة».. برامج ومبادرات لإعداد أجيال المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تنفيذ حزمة من المبادرات المبتكرة لإعداد أجيال المستقبل وذلك اتساقاً مع أهدافها لدعم التنمية الشاملة للأطفال عبر تطوير برامج الطفولة المبكرة وتحقيق النمو الأمثل للأطفال (0-8 سنوات) وتعزيز سلامتهم ورفاهيتهم ضمن أربعة مجالات رئيسية هي الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرين.

وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار«الاستثمار في المستقبل يعني الاستثمار في أطفالنا».. بدأت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري حملة تثقيفية توعوية لتعريف المجتمع المحلي بأهم سبل وآليات رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في «حديقة أم الإمارات» في أبوظبي.

تنمية

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل في الهيئة بالإنابة، تساهم تنمية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل فعال في تحسين ظروف مستقبله.

فالأطفال الذين يستفيدون من برامج الطفولة المبكرة يرتفع لديهم معدل الذكاء بأكثر من 11 نقطة وتزيد احتمالية تخرجهم من المدرسة الثانوية بأكثر من 33 في المئة وتقل احتمالية احتياجهم لتعليم خاص بنسبة 50 في المئة وعلى الصعيد الصحي تنخفض لديهم احتمالية خطر الإصابة بأمراض مزمنة بنسبة 20 إلى 50 في المئة، كما ترتفع احتمالية حصولهم على وظيفة تتطلب مهارات بمعدل مرتين ويزيد متوسط دخلهم الشهري بأكثر من 30 في المئة فضلاً عن انخفاض معدل التعرض والانخراط في السلوكيات المنافية للقيم المجتمعية.

فعالية

بدأت «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» أمس، فعالية ترفيهية بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، وذلك انطلاقاً من حرصها على التعريف بأهمية تنمية الطفولة في المراحل العمرية المبكرة وتطوير قدرات الوالدين وأفراد المجتمع لدعم احتياجات الأطفال وضمان رفاهيتهم والتشجيع على اتباع سلوكيات قويمة تعود بالنفع على الأطفال.

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